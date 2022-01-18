Много денег я потерял за свою позицию, - Усик пожаловался, что потерял многомиллионных спонсоров из-за политических высказываний
Боксер Александр Усик рассказал, что сейчас в Украине у него нет спонсоров из-за неоднозначных политических высказываний
Об этом Александр Усик сообщил в интервью Маше Ефросининой.
По словам Усика, он потерял много денег из-за своей позиции, хотя и не жалеет об этом.
"Спонсоры? В Украине нет. Общаемся сейчас. Ситуация такова, что с хейтом и этим делением, непониманием очень много контрактов ушло, многомиллионных контрактов. Они отказались. Например, ты там политически высказывался. Я говорю: "Где, покажите.". Ну вот на тебя там говорят". Ну так говорят или я говорю. Много денег я потерял за свою позицию - я не жалею об этом. Деньги - это, пожалуй, самый легкий ресурс, который можно пополнить, - сказал Александр Усик.
Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Контрактом на первое сражение предусмотрен реванш, который должен состояться весной 2022 года.
- В апреле промоутер Александр Красюк заявил, что Александр Усик сам виноват в том, что у него много ненавистников в Украине.
- 24 декабря российский боксер Александр Безпутин заявил, что Василий Ломаченко и Александр Усик являются настоящими патриотами, пропагандирующими настоящие ценности.
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