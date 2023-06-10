"20 дней в Мариуполе" – это очень жесткий документальный фильм. В нем можно увидеть почти все, чего больше никогда не хотелось видеть. Разные кадры ударили под дых, но больше всего поразила неявная параллель между двумя младенцами: уже восковое крохотное тельце среди других мертвых взрослых тел в подвале больницы, куда сносят погибших, и живое, только что рожденное в нереальных условиях дитя, которое врачи бесконечно борются. И когда эта девчонка наконец выдыхает свой первый неопределенный крик, в зрительном зале все выдыхают вместе с ней. Катарсис. Жива, фух... Как она дальше будет жить в этом мире, не очень ясно, но она все-таки пришла.

"20 дней в Мариуполе" - это очень честный фильм тоже. Автор не пытается играть в аллегории и метафоры, а показывает все прямо. Вот так умирают дети, вот так люди превращаются в тела и оказываются в братской могиле, вот так еще живые люди звереют постепенно

"20 дней в Мариуполе" - это очень честный фильм тоже. Автор не пытается играть в аллегории и метафоры, а показывает все прямо. Вот так умирают дети, вот так люди превращаются в тела и оказываются в братской могиле, вот так еще живые люди звереют постепенно, и большой город в ловушке накрывает густым коллективным животным страхом. А вот так другие люди — врачи, полицейские, военные — продолжают делать свою работу и остаются сильными и человечными, несмотря ни на что.

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Кадры с животными всегда затрагивают. Но хочется отдельно поблагодарить автора за то, что после эпизодов с беззастенчивым мародерством ты видишь вдруг кадры с черепахой в руках пожилого мужчины ("она ведь тоже хочет жить!") или сбежавшей морской свинкой среди этого бесконечного мрака, а ее пытаются поймать так, будто мир еще держится, будто спасать морскую свинку не менее важно, чем людей, которые постепенно сходят с ума от горя.

Без всяких преувеличений можно с уверенностью сказать, что эта лента — очень мощное оружие для иностранной аудитории. Здесь очень хорошо видно, что в кадре все настоящее и что этика документалиста заключалась как раз в том, чтобы показать все как есть, без ширм.

Без всяких преувеличений можно с уверенностью сказать, что эта лента — очень мощное оружие для иностранной аудитории. Здесь очень хорошо видно, что в кадре все настоящее, и что этика документалиста заключалась как раз в том, чтобы показать все как есть, без ширм. По-моему, многим украинцам вместо этого фильм смотреть еще рано. Хотя я удивительным образом вышла из кинотеатра не подавленной и раздавленной, а наоборот. Не знаю почему. Возможно, от осознания того, что этот уникальный документ вообще был снят, а теперь работает на всех нас. Это удивительно, что его авторам удалось не только зафиксировать всю эту нереальную реальность, но и выжить самим, вывезти хард-диски через 15 блокпостов, смонтировать фильм и показывать его теперь по всему миру.

Что мне не понравилось? Лишь несколько моментов, где автор расспрашивает некоторых людей в кадре об их чувствах и видении происходящего. Мне это мешало, порой даже отталкивало, как в моменте, где автор настойчиво спрашивает мужчину, только что сбрасывавшего мертвые тела в братскую могилу, о том, "что он чувствует". Видно, что мужчина не хочет об этом говорить, и так все понятно. В такие моменты я вижу за этими вопросами журналиста, стремящегося получить нужную реплику в кадре. И это контрастирует с остальным материалом, в котором чувствуется личность автора и его уважение ко всему, о чем он рассказывает. Не знаю, зачем эти кадры вообще вошли в монтаж. Не поняла. Но такого мало.

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Словом, я очень благодарна авторам, что этот фильм произошел с ними и с нами. И еще... Один из героев фильма, полицейский Владимир, который помогает съемочной группе и в конце концов вывозит их из города, рискуя своей семьей и собственной жизнью, очень верит в то, что материал надо спасти любой ценой, что миру нужно показать всю истину, и тогда война будет скорее завершена. Я вчера думала, что эта война, возможно, документирована, как никакая другая. Но, к сожалению, она до сих пор продолжается. Миру можно демонстрировать сколько угодно мертвых украинских младенцев, но это не завершит войну быстрее, чем нам бы хотелось. И все же я верю, что такие документы, как этот, действительно глубоко влияют на людей, уже потом давящих на лидеров своих государств и требующих действенной поддержки Украины. Это супермощный инструмент и просто сильный фильм. Браво, Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и всем остальным членам вашей команды и героям фильма.

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Об авторе. Ирина Цилык, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

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