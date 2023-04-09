Многих украинских священников, поддерживающих РФ, будут судить в Гааге, - исследователь геноцидов Тоттен
Украинские священники, поддерживающие РФ, совершают преступление и окажутся на скамье подсудимых в Международном уголовном суде
Об этом заявил американский профессор, исследователь геноцидов Сэмюэль Тоттен в эфире Эспрессо
Он напомнил, что в Руанде были священники, родственники убийц-хуту, которые призывали пострадавший народ здесь приходить в церкви как в приюты, а затем запирали двери и приглашали убийц, которые пытали людей до смерти. Также была радиостанция, которой руководил экстремист. Каждое утро хуту призывали на работу, то есть убивать тутси.
"Здесь есть прямая параллель между происходящим в Украине и теми украинскими
священниками, которые, в сущности, поддерживают действия Путина. Насколько я понимаю, они есть
коллаборантами. Эти священники, которые выступают по радио или общаются с прессой, они
сотрудничают с Путиным против Украины, чтобы заставить или попытаться заставить Украину
подчиниться воле россиян, и это международное преступление. Готов сказать здесь и сейчас, что многие из этих священников окажутся на скамье подсудимых в Международном уголовном суде, а затем в тюрьме, где будут время подумать, что они не настоящие христиане, а политические агенты Путина", - подчеркнул Сэмюэль Тоттен.
- 7 апреля у митрополита Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП обнаружили гражданство РФ . В московском патриархате назвали эту информацию "манипулятивной и недостоверной".
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