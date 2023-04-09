Об этом заявил американский профессор, исследователь геноцидов Сэмюэль Тоттен в эфире Эспрессо

Он напомнил, что в Руанде были священники, родственники убийц-хуту, которые призывали пострадавший народ здесь приходить в церкви как в приюты, а затем запирали двери и приглашали убийц, которые пытали людей до смерти. Также была радиостанция, которой руководил экстремист. Каждое утро хуту призывали на работу, то есть убивать тутси.

"Здесь есть прямая параллель между происходящим в Украине и теми украинскими

священниками, которые, в сущности, поддерживают действия Путина. Насколько я понимаю, они есть

коллаборантами. Эти священники, которые выступают по радио или общаются с прессой, они

сотрудничают с Путиным против Украины, чтобы заставить или попытаться заставить Украину

подчиниться воле россиян, и это международное преступление. Готов сказать здесь и сейчас, что многие из этих священников окажутся на скамье подсудимых в Международном уголовном суде, а затем в тюрьме, где будут время подумать, что они не настоящие христиане, а политические агенты Путина", - подчеркнул Сэмюэль Тоттен.