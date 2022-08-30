Многие жители Запорожья готовятся уехать, если что-нибудь случится на ЗАЭС, - депутат облсовета Лышенко

Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

"В Запорожье в некоторых районах раздается калий йод. Население готовится, покупают его для себя и членов семьи. Многие приготовились ехать, если что-то случится, в экстренном порядке. Многие понимают, что при серьезной ядерной угрозе, это может не помочь. Все видели информацию о том, в каких направлениях будет распространяться эффект от аварии, и по всем прогнозам Запорожье в зоне поражения, и многие это понимают", - рассказал он.