Многие западные партнеры просчитались: они думали, что блицкриг Путина удастся, – Анна Гопко
Эксперт по внешней политике отметила, что Запад не готовился к тому, что Украина выстоит
"Итак, сейчас очень важно убедить НАТО и США оказать нам реальную помощь, Мы уже передали список самого необходимого военного оборудования", - сказала Гопко в эфире Espreso.TV.
Гопко подчеркнула: "Сейчас очень важно убедить Запад, что Украина выиграет эту войну, поэтому они должны ускорить поставки необходимого оборудования. Мы требуем сделать бесполетную зону над Украиной, мы требуем, чтобы Польша предоставила нам истребители. Также стоит вопрос эмбарго на продукты из России, вопрос, касающийся международного трибунала над Россией, а также санкций против ближайшего окружения Путина, а также Госдумы и детей российских олигархов".
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