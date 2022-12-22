Многие украинцы живут местью. Нет никакого справедливого мира с Россией, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в войне с Россией не может быть справедливого мира
Об этом сказал Зеленский на объединенной пресс-конференции с Джо Байденом.
"Справедливый мир? Я не знаю, что такое справедливый мир. Очень философский вопрос. А есть ли справедливая война? Мне кажется, что для нас всех мир по-разному справедлив. Для меня как для президента - это никаких компромиссов по нашей земле и территориальной целостности. Наш суверенитет - это самое важное. Возмещение всех тех убытков, которые нанесла российская агрессия", - сказал президент Украины
По словам Зеленского, многие украинцы живут местью России.
"Простите, что я сегодня так много говорю о детях, но вы сказали о справедливом мире. Я хочу сказать как отец, мне интересно... Вы знаете, как у нас родители потеряли сыновей на фронте... или своих дочерей, которые были медсестрами. А что для них справедливый мир? Для них все эти деньги - nothing (прим. - ничто). Их не интересует возмещение. Все чем они живут - месть. Они живут местью", - заявил Владимир Зеленский.
Главное из пресс-конференции Зеленского и Байдена читайте по этой ссылке
- Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины". Украинский президент также выступит в конгрессе США и проведет ряд двусторонних встреч.
- К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.
- Президент США Джо Байден заявил, что для его страны честь – быть с Украиной в объединенной защите от жестокой войны против России.
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