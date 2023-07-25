Об этом в эфире Еспресо заявил нардеп от фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

"Еще в 2019 году было несколько тысяч вакансий судей. Сейчас - 3,5 тыс. вакансий. Мы с вами дохозяйничались до того, что многие украинцы не то что имеют плохой суд - многие украинцы вообще лишены права на правосудие, потому что есть суды, где нет судей - они вообще отсутствуют. Чем больше будет зашкваров с судами и государственными служащими, тем меньше желающих достойных людей вообще будут ввязываться в эту историю. Вывод один - мы потеряли очень много времени, вместо того чтобы все это поремонтировать в 2020 году, и сейчас время играет против нас", - считает он.