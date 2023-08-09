Многие трансформаторы не успели привезти в Украину, но ремонтники загружены работой, - Центр исследований энергетики
Украина готовится к сложной зиме. Несмотря на то, что у страны достаточно топлива, угля и газа, энергосистема не полностью восстановлена после повреждений, нанесенных РФ
Об этом в медиацентре Украина рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"В настоящее время идет подготовка к отопительному сезону. Бригады специалистов проводят ремонты поврежденного оборудования, а также ожидают поставок высоковольтного оборудования. Первые трансформаторы должны поступить в Украину в августе, остальные - после ноября", - пояснил Харченко.
Глава Центра подчеркнул, что украинцам следует готовиться к сложной зиме.
"Большое количество трансформаторов не успели произвести и привезти. Поэтому сейчас восстановление происходит в формате: "приехало - установили - ждем". Но ремонтные бригады загружены и работают на максимум", - отметил Харченко и добавил, что этого все равно недостаточно для восстановления энергосистемы до уровня, который был до начала полномасштабной войны
В то же время для отопительного сезона у Украины достаточно топлива, угля и газа, которые продолжают увеличивать.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано более 270 попаданий в объекты энергетической инфраструктуры, некоторые из них не подлежат восстановлению.
- Зеленский заявил , что в зимние месяцы 2023-2024 годов следует ожидать новых ударов России по объектам украинской энергетики и инфраструктуре.
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