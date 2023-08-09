Об этом в медиацентре Украина рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"В настоящее время идет подготовка к отопительному сезону. Бригады специалистов проводят ремонты поврежденного оборудования, а также ожидают поставок высоковольтного оборудования. Первые трансформаторы должны поступить в Украину в августе, остальные - после ноября", - пояснил Харченко.

Глава Центра подчеркнул, что украинцам следует готовиться к сложной зиме.

"Большое количество трансформаторов не успели произвести и привезти. Поэтому сейчас восстановление происходит в формате: "приехало - установили - ждем". Но ремонтные бригады загружены и работают на максимум", - отметил Харченко и добавил, что этого все равно недостаточно для восстановления энергосистемы до уровня, который был до начала полномасштабной войны

В то же время для отопительного сезона у Украины достаточно топлива, угля и газа, которые продолжают увеличивать.