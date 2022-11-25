Многие страны поставляют оружие Украине, но не хотят, чтобы о них говорили, - Кулеба
Украина получает помощь в виде вооружения от третьих стран, но не напрямую, а с участием партнеров и очень часто с просьбой не упоминать о них
Об этом в интервью французскому изданию Le Parisien рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует пресс-служба министерства.
Главный дипломат страны сообщил, что поставки оружия от партнеров продолжаются, в частности они не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и снабжая его Украиной.
"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", - заметил он.
- Напомним, в Украине напомнили Западу о необходимости поставки оружия, ведь Киев не будет капитулировать в обмен на свет.
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