Многие страны поставляют оружие Украине, но не хотят, чтобы о них говорили, - Кулеба

Об этом в интервью французскому изданию Le Parisien рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует пресс-служба министерства.

Главный дипломат страны сообщил, что поставки оружия от партнеров продолжаются, в частности они не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и снабжая его Украиной.

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", - заметил он.

Напомним, в Украине напомнили Западу о необходимости поставки оружия, ведь Киев не будет капитулировать в обмен на свет.

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