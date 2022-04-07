Многие слезы, объятия и надежда: Марина Порошенко с терробороной привезла помощь жителям Бучи и Гостомеля

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность".



Марине Порошенко, которая за день объездила несколько разрушенных населенных пунктов Киевщины, трудно сдерживать эмоции: "с утра до позднего вечера, вместе с "Братами по Зброї", мы работали в Киевской области. Буча, Гостомель, Макаров и населенные пункты между ними. Везде люди, которые в течение месяца, жили в настоящем ужасе: в бесконечных обстрелах, в сырых и холодных подвалах, на их глазах ррашисты разрушали их дома. В их дома приходили вооруженные враги с обысками. Им угрожали, их пытали. Их соседей и родных убивали".



"Этот ужас трудно передать словами. Их лица сейчас очень бледны, потому что они давно не видели солнечного света и тепла, но ни один из них не потерял человечности, стойкости и оптимизма", - пишет Марина Порошенко.



"Мы привезли сотни продовольственных наборов и базовых медикаментов для этих людей, потому что приобрести продукты и лекарства в их городках сейчас негде - все магазины и аптеки или разграблены, или разрушены. Также сегодня мы много говорили и много обнимались с нашими чрезвычайно сильными и бесстрашными соотечественниками . Каждый из вас - герой! И вместе мы обязательно победим", - убеждена Марина Порошенко.



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