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Эксклюзив

Многие причастные к военным преступлениям в Украине россияне уже и так не предстанут перед судом, - Юсов о возможности создания аналога израильского "Моссада"

20 июля, 2023 четверг
12:46
Война с Россией

Офицер военной разведки намекает, что те, кто совершил военные преступления против Украины, получат наказание - или через украинскую систему правосудия, или иначе

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Еспресо" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

Юсов прокомментировал слова руководителя ГУР МО Кирилла Буданова о том, будет ли в Украине создан аналог израильского "Моссада", чтобы ликвидировать врагов. Тогда Буданов ответил, мол, зачем его создавать, если он уже существует.

"У каждого из этих преступлений есть имя исполнителя, имя планировавшего, отдававшего приказы. И если посмотреть даже в период с полномасштабного вторжения, а можно и с 2014-го года, со сколькими из рашистов, причастных к организации и воплощению военных преступлений в Украине, уже что-то произошло, и сколько уже не смогут предстать перед судом и оказаться на скамье подсудимых, потому что их нет в живых", - сказал разведчик.

Юсов предполагает, что враг погибает не только из-за ряда случайностей, а, возможно, и в результате так называемого закона справедливости. В то же время, если кто-то не готов сдаться в руки украинского правосудия, то наказание обязательно найдет другой способ.

Вспоминая инцидент, когда был уничтожен экс-командир подводной лодки "Краснодар" Станислав Ржицкий, подозреваемый в запуске "калибров" по Виннице 14 июля прошлого года, Юсов отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти события.

"Факт в том, что он причастен к военным преступлениям, в частности, к упомянутым событиям в Виннице. То, что с ним произошло, - он уничтожен. Больше деталей мы точно узнаем и сможем обнародовать уже после украинской победы. А каждый военный преступник должен понимать, что , еще раз подчеркну, лучше сдаться в руки украинского правосудия", - подчеркнул военный.

Юсов добавил, что можно выбрать другую страну, демократическую и цивилизованную признающую мандат Международного уголовного суда, и дождаться рассмотрения дела в трибунале: "Это безопасно. От всех других сценариев будет просто трудно убежать, это вопрос времени. Ну, и адресуем всем остальным граждан РФ – держитесь как можно дальше от военных преступников, от военных объектов, от любых вещей, связанных с армией оккупанта и военными преступлениями, так как рядом с ними опасно".

Что известно о смерти Ржицкого

11 июля в России застрелили экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, предположительно причастного к удару "калибрами" по Виннице в прошлом году. Тогда захватчики атаковали ракетами Винницу: всего было более 200 раненых и 27 погибших, среди которых дети.

Станислав Ржицкий был заместителем начальника городского отдела по мобилизационной работе, а также капитаном второго ранга, командовавшим подводной лодкой "Краснодар".

Военный был застрелен в Краснодаре во время пробежки, сообщают телеграм-каналы Baza и Shot. Ему несколько раз выстрелили в спину и грудь. Убийца и мотив пока не известны.

11 июля в РФ задержали подозреваемого в убийстве бывшего командира субмарины – это уроженец Сум Сергей Денисенко, являющийся президентом Федерации шотокан карате-до Украины. Его друг подтверждает, что Денисенко не способен на убийство.

Россия
ГУР
воєнні злочини Росії
Убитые русские
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