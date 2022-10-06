Об этом он рассказал на пресс-конференции командиров полка "Азов" в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сегодня существует очень большой информационный запрос на общение с освобожденными из плена азовцами. В частности, со стороны СМИ, медиа и блоггеров. Однако нам нужно время для того, чтобы обработать эти запросы. Существует немало вопросов о боевых действиях в Мариуполе, плена и деталей возвращения. Хочу подчеркнуть, что не все освобожденные азовцы готовы общаться с представителями СМИ", - объяснил Самойленко.

Офицер разведки полка "Азов" отметил, что к медийности освобожденных азовцев нужно подходить с осторожностью.

"Существует немало причин по тому, какие ребята не готовы к общению со СМИ. Это болезненные переживания, травмы и многие другие причины. Поэтому я прошу отнестись к этому с пониманием. К тому же повышенное внимание со стороны медиа к людям, которые с этим никогда не сталкивались также создает давление на них” - добавил он.