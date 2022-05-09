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Многие оружия и взрывчатки на Запорожской АЭС создают опасность, - глава НАЭК "Энергоатом" Котин

9 мая, 2022 понедельник
15:31
война с Россией

Петр Котин, глава НАЭК "Энергоатом" отметил, что на ЗАЭС находятся около полутора тысяч военных с тяжелой техникой, также присутствуют представители Росатома, но Энергоатом продолжает руководить персоналом и обеспечивать работу станции

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Запорожская атомная станция работает под принуждением и давлением оккупантов. Наш персонал контролирует полностью техническую ситуацию, но на сегодняшний день атомная станция осуществляет работу ограниченного количества энергоблоков в энергосистеме Украины" - отметил Котин .

Глава НАЭК "Энергоатом" добавил, что российские военные никуда не делились с территории станции и продолжают там базироваться.

"Сейчас на площадке станции находится около 500 военных и примерно 50 танков, боевых машин пехоты и прочего. Большое количество оружия и взрывчатки создает опасность для станции" - подчеркнул Котин .

Глава Энергоатома отметил, что на станции находится российский персонал, а именно представители Росатома, и непонятно, что они там делают.

"Техническую ситуацию контролирует наш персонал, а вмешательство со стороны россиян происходит на уровне того, что руководство станции должно все свои решения сообщать и согласовывать с ними. Но мы работаем и управляем персоналом станции", - пояснил Петр Котин .

  • 3 марта россияне штурмовали ЗАЭС.
  • В ночь на 4 марта российские войска захватили ЗАЭС, в результате осбрелов вспыхнул пожар
  • 11 марта на Запорожскую атомную электростанцию прибыли 11 сотрудников Росатома
  • В Энергодаре на ЗАЭС российские оккупанты взрывали снаряды и мины, оказывали психологическое давление на работников станции.
  • На ЗАЭС захватчики продолжали делать свои укрепления, технически станция под контролем украинской стороны.
  • Российские военные запретили руководителям Запорожской АЭС покидать Энергодар

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