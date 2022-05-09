Многие оружия и взрывчатки на Запорожской АЭС создают опасность, - глава НАЭК "Энергоатом" Котин

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Запорожская атомная станция работает под принуждением и давлением оккупантов. Наш персонал контролирует полностью техническую ситуацию, но на сегодняшний день атомная станция осуществляет работу ограниченного количества энергоблоков в энергосистеме Украины" - отметил Котин .



Глава НАЭК "Энергоатом" добавил, что российские военные никуда не делились с территории станции и продолжают там базироваться.



"Сейчас на площадке станции находится около 500 военных и примерно 50 танков, боевых машин пехоты и прочего. Большое количество оружия и взрывчатки создает опасность для станции" - подчеркнул Котин .



Глава Энергоатома отметил, что на станции находится российский персонал, а именно представители Росатома, и непонятно, что они там делают.



"Техническую ситуацию контролирует наш персонал, а вмешательство со стороны россиян происходит на уровне того, что руководство станции должно все свои решения сообщать и согласовывать с ними. Но мы работаем и управляем персоналом станции", - пояснил Петр Котин .

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