Многие оружия и взрывчатки на Запорожской АЭС создают опасность, - глава НАЭК "Энергоатом" Котин
Петр Котин, глава НАЭК "Энергоатом" отметил, что на ЗАЭС находятся около полутора тысяч военных с тяжелой техникой, также присутствуют представители Росатома, но Энергоатом продолжает руководить персоналом и обеспечивать работу станции
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Запорожская атомная станция работает под принуждением и давлением оккупантов. Наш персонал контролирует полностью техническую ситуацию, но на сегодняшний день атомная станция осуществляет работу ограниченного количества энергоблоков в энергосистеме Украины" - отметил Котин .
Глава НАЭК "Энергоатом" добавил, что российские военные никуда не делились с территории станции и продолжают там базироваться.
"Сейчас на площадке станции находится около 500 военных и примерно 50 танков, боевых машин пехоты и прочего. Большое количество оружия и взрывчатки создает опасность для станции" - подчеркнул Котин .
Глава Энергоатома отметил, что на станции находится российский персонал, а именно представители Росатома, и непонятно, что они там делают.
"Техническую ситуацию контролирует наш персонал, а вмешательство со стороны россиян происходит на уровне того, что руководство станции должно все свои решения сообщать и согласовывать с ними. Но мы работаем и управляем персоналом станции", - пояснил Петр Котин .
- 3 марта россияне штурмовали ЗАЭС.
- В ночь на 4 марта российские войска захватили ЗАЭС, в результате осбрелов вспыхнул пожар
- 11 марта на Запорожскую атомную электростанцию прибыли 11 сотрудников Росатома
- В Энергодаре на ЗАЭС российские оккупанты взрывали снаряды и мины, оказывали психологическое давление на работников станции.
- На ЗАЭС захватчики продолжали делать свои укрепления, технически станция под контролем украинской стороны.
- Российские военные запретили руководителям Запорожской АЭС покидать Энергодар
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.39
Покупка 31.39Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 33.81
- Актуальное
- Важное