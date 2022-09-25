Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Времена, когда можно было воевать массой народа с винтовками и несколькими пулеметами на полк, уже давно прошли. Однако не следует пренебрегать этой угрозой. Количество личного состава всегда имеет большое значение", - пояснил Катков.



Эксперт подчеркнул, что из-за долгого перебрасывания мобилизованные россияне могут оказаться непригодными к ведению боевых действий.



"Сейчас количество личного состава имеет значительно меньшее значение, чем 70 лет назад. Однако численность армии всегда играет одну из ключевых ролей в ходе боевых действий. Особенно, когда армия ведет контрнаступление. Другой важный аспект в российской мобилизации состоит в том, что многие россияне не доедут в Украину. Многие из мобилизованных будут непригодны к боевым действиям после долгого перебрасывания на фронт", - добавил он.