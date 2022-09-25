Многие мобилизованные россияне не доедут в Украину, - военный эксперт Катков
Главред Defense Express Олег Катков считает, что Россия может потерять часть мобилизованных по пути в Украину
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Времена, когда можно было воевать массой народа с винтовками и несколькими пулеметами на полк, уже давно прошли. Однако не следует пренебрегать этой угрозой. Количество личного состава всегда имеет большое значение", - пояснил Катков.
Эксперт подчеркнул, что из-за долгого перебрасывания мобилизованные россияне могут оказаться непригодными к ведению боевых действий.
"Сейчас количество личного состава имеет значительно меньшее значение, чем 70 лет назад. Однако численность армии всегда играет одну из ключевых ролей в ходе боевых действий. Особенно, когда армия ведет контрнаступление. Другой важный аспект в российской мобилизации состоит в том, что многие россияне не доедут в Украину. Многие из мобилизованных будут непригодны к боевым действиям после долгого перебрасывания на фронт", - добавил он.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- 23 сентября Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне не будут выполнять указ о мобилизации на войну с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное