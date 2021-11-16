Многие люди во время прогулки считают шаги, а я - наличные, - легенда бокса Мейвезер

Мейвезер выложил в свой Instagram фото, на котором он считает деньги во время прогулки.



"Я не Бобби Браун, но мне платят за каждый маленький шаг, который я делаю. Многие люди во время прогулки считают шаги, а я – наличные", - написал Мейвезер.



44-летний Флойд Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году и проводит после этого исключительно выставочные бои. 6 июня в Майами (США) он проиграл блоггеру Логану Полу.

Напомним, 6 июня Флойд Мейвезер не смог победить Логана Пола в выставочном бою.

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