Многие люди во время прогулки считают шаги, а я - наличные, - легенда бокса Мейвезер
Бывший чемпион мира в пяти дивизионах боксер Флойд Мейвезер остроумно похвастался своим богатством
Мейвезер выложил в свой Instagram фото, на котором он считает деньги во время прогулки.
"Я не Бобби Браун, но мне платят за каждый маленький шаг, который я делаю. Многие люди во время прогулки считают шаги, а я – наличные", - написал Мейвезер.
44-летний Флойд Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году и проводит после этого исключительно выставочные бои. 6 июня в Майами (США) он проиграл блоггеру Логану Полу.
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Напомним, 6 июня Флойд Мейвезер не смог победить Логана Пола в выставочном бою.
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