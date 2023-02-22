"Многие люди спрашивают, выходить ли на работу": Терехов рассказал о мерах безопасности в Харькове на 23–24 февраля
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что меры безопасности в городе будут усилены на 23–24 февраля, когда Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине
Об этом он сказал журналистам 22 февраля.
"23–24 февраля, многие люди спрашивают: что будет? Сказать не могу, потому что это зависит от нашего противника, нашего врага. Что у него в голове – никто не понимает, никто не знает. Будут усилены, безусловно, меры безопасности. Хочу сказать, что многие спрашивают, выходить ли на работу. Хочу сказать, что нашим подчиненным я сказал так: кому сложно, кто боится, может остаться дома и работать дистанционно. Кто не боится, будет работать, как всегда", - заявил Терехов.
Он также отметил, что транспорт города и коммунальщики будут работать без изменений. Кроме того, вопрос изменения комендантского часа не обсуждается.
- В ГУР Минобороны прогнозируют, что в годовщину полномасштабного вторжения Россия может массово обстрелять Украину ракетами , чтобы напомнить, как все началось в ночь на 24 февраля 2022 года.
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