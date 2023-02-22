Об этом он сказал журналистам 22 февраля.

"23–24 февраля, многие люди спрашивают: что будет? Сказать не могу, потому что это зависит от нашего противника, нашего врага. Что у него в голове – никто не понимает, никто не знает. Будут усилены, безусловно, меры безопасности. Хочу сказать, что многие спрашивают, выходить ли на работу. Хочу сказать, что нашим подчиненным я сказал так: кому сложно, кто боится, может остаться дома и работать дистанционно. Кто не боится, будет работать, как всегда", - заявил Терехов.

Он также отметил, что транспорт города и коммунальщики будут работать без изменений. Кроме того, вопрос изменения комендантского часа не обсуждается.