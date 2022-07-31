Многие люди не хотят эвакуироваться из Донецкой области, - волонтер
В большинстве городов Донецкой области нет желания эвакуироваться - люди не хотят уезжать, очень многие возвращаются
Об этом в эфире Еспресо рассказал волонтер из Донецкой области Сергей Наконечный.
"В целом эвакуация важна и нужна, поэтому российские оккупационные войска наносят удары по инфраструктурным объектам и постоянно возникают проблемы. Последний пример - был обстрелян водопровод и сейчас местные и областные власти пытаются делать какие-то шаги для улучшения ситуации", - сказал он.
По словам волонтера, пока нет ясности в том, насколько обязательной будет эвакуация из Донецкой области.
"Я думаю, что будут прорабатываться с общественностью инструменты, чтобы сделать эвакуацию максимально комфортной и понятной для всех людей", - отметил Наконечный.
Он рассказал об обстановке в городах региона.
"Если мы говорим о Бахмуте - я бы рекомендовал каждому человеку из города эвакуироваться, потому что бои подходят достаточно близко, есть высокая угроза для всего населения. Враг использует неизбирательное оружие и разрушает все, что может. Если говорить о Краматорске или Покровске, - то здесь ситуация совсем другая", - сказал волонтер.
Наконечный отметил, что в этих городах также нет газоснабжения.
"Но местные власти достаточно неплохо выполняют свои функции. Города обеспечены водой, электроэнергией, работают рынки, работают супермаркеты, магазины, кафе. В большинстве городов нет желания эвакуироваться. Люди не хотят уезжать, очень многие возвращаются", - подытожил он.
- 30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.
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