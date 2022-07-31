Об этом в эфире Еспресо рассказал волонтер из Донецкой области Сергей Наконечный.

"В целом эвакуация важна и нужна, поэтому российские оккупационные войска наносят удары по инфраструктурным объектам и постоянно возникают проблемы. Последний пример - был обстрелян водопровод и сейчас местные и областные власти пытаются делать какие-то шаги для улучшения ситуации", - сказал он.

По словам волонтера, пока нет ясности в том, насколько обязательной будет эвакуация из Донецкой области.

"Я думаю, что будут прорабатываться с общественностью инструменты, чтобы сделать эвакуацию максимально комфортной и понятной для всех людей", - отметил Наконечный.

Он рассказал об обстановке в городах региона.

"Если мы говорим о Бахмуте - я бы рекомендовал каждому человеку из города эвакуироваться, потому что бои подходят достаточно близко, есть высокая угроза для всего населения. Враг использует неизбирательное оружие и разрушает все, что может. Если говорить о Краматорске или Покровске, - то здесь ситуация совсем другая", - сказал волонтер.

Наконечный отметил, что в этих городах также нет газоснабжения.

"Но местные власти достаточно неплохо выполняют свои функции. Города обеспечены водой, электроэнергией, работают рынки, работают супермаркеты, магазины, кафе. В большинстве городов нет желания эвакуироваться. Люди не хотят уезжать, очень многие возвращаются", - подытожил он.

30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.