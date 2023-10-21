Многие люди без иммунитета: в Минздраве рассказали, как защититься от кори

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве напомнили, что последняя вспышка инфекции была в Украине в 2017–2019 годах: тогда заболело более 110 тысяч человек.

"Вспышки происходят из-за того, что дети пропускают плановые прививки и в обществе накапливается количество людей без иммунитета. И чем больше непривитых от кори людей - тем выше риск, что корь вспыхнет и будет распространяться в геометрической прогрессии", - объясняют в Минздраве.

Отмечается, что в Украине более двух с половиной сотен тысяч детей не получили своевременно плановые прививки против кори в соответствии с их возрастом из-за коронавируса и российско-украинской войны, поэтому с 2023 года количество случаев кори возросло.

Почему корь опасна

В МОН отметили, что корь является одной из самых заразных инфекций в мире. Вирус, вызывающий корь, передается воздушно-капельным путем от больного к здоровому человеку, то есть им можно заразиться даже во время разговора с больным, поскольку достаточно даже вдыхания мельчайших капель слизи. Вирус обитает на поверхностях и в воздухе до двух часов.

Кроме того, симптомы могут не проявляться в течение 10-12 дней, а болезнь может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям, среди которых пневмония, воспаление мозга, ушная инфекция.

К первым симптомам болезни относятся высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. В конце первой недели на теле человека появляется красная сыпь.

Болезнь может длиться до четырех недель или дольше, часто больные нуждаются в госпитализации.

Как защититься от кори

В Украине продолжается кампания по довакцинации тех детей, которые по каким-то причинам пропустили плановую прививку, поскольку единственной защитой от болезни является вакцинация.

"Прививки против кори проводят уже более 50 лет. Вакцина зарекомендовала себя как безопасный и эффективный способ профилактики. Именно благодаря вакцинации удалось снизить заболеваемость корью в десятки раз. Только с 2000 по 2016 годы смертность от кори снизилась на 79%, а это значит, что вакцины сохранили 20,3 миллиона детских жизней во всем мире", - рассказывают в Минздраве.

Для защиты людей нужно получить две вакцинации: в Украине в 12 месяцев ребенку делают первую прививку, а в 6 лет ревакцинируют.

Вакцинироваться можно у семейного врача, в пунктах прививки. Удаленные громады или организованные детские коллективы могут вызвать мобильную бригаду для вакцинации.

"Обратите внимание, что две дозы вакцины КПК формируют иммунитет на всю жизнь. Если вы получили прививку в детстве, у вас, скорее всего, уже есть иммунитет против кори. Если вы когда-то болели корью, то у вас также сформировался иммунитет к болезни. Если вы не знаете, есть ли у вас или вашего ребенка прививки против кори, то в течение 72 часов после контакта с больным нужно привиться", - добавили в Минздраве.