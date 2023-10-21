Многие люди без иммунитета: в Минздраве рассказали, как защититься от кори
В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам как уберечься от кори: в Украине вспышки инфекции происходят каждые 4-5 лет
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В ведомстве напомнили, что последняя вспышка инфекции была в Украине в 2017–2019 годах: тогда заболело более 110 тысяч человек.
"Вспышки происходят из-за того, что дети пропускают плановые прививки и в обществе накапливается количество людей без иммунитета. И чем больше непривитых от кори людей - тем выше риск, что корь вспыхнет и будет распространяться в геометрической прогрессии", - объясняют в Минздраве.
Отмечается, что в Украине более двух с половиной сотен тысяч детей не получили своевременно плановые прививки против кори в соответствии с их возрастом из-за коронавируса и российско-украинской войны, поэтому с 2023 года количество случаев кори возросло.
Почему корь опасна
В МОН отметили, что корь является одной из самых заразных инфекций в мире. Вирус, вызывающий корь, передается воздушно-капельным путем от больного к здоровому человеку, то есть им можно заразиться даже во время разговора с больным, поскольку достаточно даже вдыхания мельчайших капель слизи. Вирус обитает на поверхностях и в воздухе до двух часов.
Кроме того, симптомы могут не проявляться в течение 10-12 дней, а болезнь может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям, среди которых пневмония, воспаление мозга, ушная инфекция.
К первым симптомам болезни относятся высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота. В конце первой недели на теле человека появляется красная сыпь.
Болезнь может длиться до четырех недель или дольше, часто больные нуждаются в госпитализации.
Как защититься от кори
В Украине продолжается кампания по довакцинации тех детей, которые по каким-то причинам пропустили плановую прививку, поскольку единственной защитой от болезни является вакцинация.
"Прививки против кори проводят уже более 50 лет. Вакцина зарекомендовала себя как безопасный и эффективный способ профилактики. Именно благодаря вакцинации удалось снизить заболеваемость корью в десятки раз. Только с 2000 по 2016 годы смертность от кори снизилась на 79%, а это значит, что вакцины сохранили 20,3 миллиона детских жизней во всем мире", - рассказывают в Минздраве.
Для защиты людей нужно получить две вакцинации: в Украине в 12 месяцев ребенку делают первую прививку, а в 6 лет ревакцинируют.
Вакцинироваться можно у семейного врача, в пунктах прививки. Удаленные громады или организованные детские коллективы могут вызвать мобильную бригаду для вакцинации.
"Обратите внимание, что две дозы вакцины КПК формируют иммунитет на всю жизнь. Если вы получили прививку в детстве, у вас, скорее всего, уже есть иммунитет против кори. Если вы когда-то болели корью, то у вас также сформировался иммунитет к болезни. Если вы не знаете, есть ли у вас или вашего ребенка прививки против кори, то в течение 72 часов после контакта с больным нужно привиться", - добавили в Минздраве.
- В одиннадцати областях Украины по состоянию на август 2023 года зафиксировали случаи кори. В общей сложности заболели 43 человека, среди них - 21 ребенок.
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