Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"На проходящей неделе многие говорили о якобы "оперативной паузе" в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту "паузу". Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы на разных направлениях. Но, конечно, нужно сделать еще очень многое, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза. Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством из нашей украинской родной земли, – сказал президент.

Зеленский вспомнил обстрелы города Часов Яр в Донецкой области, которые россияне совершили сегодня, 10 июля. Под завалами покидают десятки человек. Шестерых удалось спасти. В списке погибших – 15 фамилий.

"Это был ракетный удар. И каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает абсолютно сознательно. После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не понимали" … Все, кто совершил этот обстрел, другие ракетные удары, все, кто бьет по нашим городам из реактивной артиллерии, как на Харьковщине, на Запорожье, как по Кривому Рогу, как по Северскому и Угледару в Донецкой области – все они будут найдены ", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что в его графике на ближайшие недели именно переговоры и обращения, способствующие восстановлению справедливости и наказанию российских военных преступников.

7 июля в американском Институте изучения войны сообщили, что впервые с начала войны Россия не заявила о территориальных достижениях в Украине. Это подтверждает оценку ISW о том, что российские войска приняли "оперативную паузу".

9 июля в ISW заявили, что кафиры взяли оперативную паузу, хотя и продолжают ограниченные наступательные действия на Донбассе, поскольку боятся украинских контратак.

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