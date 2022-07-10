Многие говорили об "оперативной паузе" оккупантов, но за сутки было 34 налета авиации, - Зеленский
В течение суток 10 июля россияне совершили 34 налета авиации на территорию Украины. Действия кафиров происходили на фоне сообщений СМИ об оперативной паузе армии РФ
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"На проходящей неделе многие говорили о якобы "оперативной паузе" в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту "паузу". Украинская армия держится, держится крепко и отбивает штурмы на разных направлениях. Но, конечно, нужно сделать еще очень многое, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза. Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством из нашей украинской родной земли, – сказал президент.
Зеленский вспомнил обстрелы города Часов Яр в Донецкой области, которые россияне совершили сегодня, 10 июля. Под завалами покидают десятки человек. Шестерых удалось спасти. В списке погибших – 15 фамилий.
"Это был ракетный удар. И каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает абсолютно сознательно. После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не понимали" … Все, кто совершил этот обстрел, другие ракетные удары, все, кто бьет по нашим городам из реактивной артиллерии, как на Харьковщине, на Запорожье, как по Кривому Рогу, как по Северскому и Угледару в Донецкой области – все они будут найдены ", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что в его графике на ближайшие недели именно переговоры и обращения, способствующие восстановлению справедливости и наказанию российских военных преступников.
- 7 июля в американском Институте изучения войны сообщили, что впервые с начала войны Россия не заявила о территориальных достижениях в Украине. Это подтверждает оценку ISW о том, что российские войска приняли "оперативную паузу".
- 9 июля в ISW заявили, что кафиры взяли оперативную паузу, хотя и продолжают ограниченные наступательные действия на Донбассе, поскольку боятся украинских контратак.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное