Многие дети не смогут увидеть освобожденную Украину из-за того, что их убивают каждый день, - постоянный представитель Албании при ООН Ферит Годжа
Постоянный представитель Албании при ООН Ферит Годжа отметил, что Россия продолжает работать над тем, чтобы уничтожить и покорить Украину
Об этом он рассказал на заседании Совбеза ООН в эфире телеканала "Еспресо".
"Украина провозгласила свою Независимость 31 год назад, но это не радостное празднование, потому что на страну совершил нападение сосед, который притворяется с утра до вечера, что они ваши братья. Но эти братья бомбят украинские города, насилуют женщин, ставят под угрозу само существование Украины. Этот брат хочет забрать все, что есть у Украины», - подчеркнул Ферит Годжа.
Постоянный представитель Албании при ООН также добавил, что сегодня шесть месяцев, как в кремле порвали на куски хартию ООН.
"Весь мир призвал Россию остановиться. Многие дети не смогут увидеть освобожденную Украину, потому что их убивают по пять ежедневно. 5,2 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. 3,6 млн детей пострадали из-за того, что закрыты школы. Также нужна психологическая помощь гражданам Украины . Если есть одна причина, по которой следует немедленно прекратить войну, - это дети! Это следующее поколение", - подчеркнул Ферит Годжа.
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