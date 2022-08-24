Об этом он рассказал на заседании Совбеза ООН в эфире телеканала "Еспресо".

"Украина провозгласила свою Независимость 31 год назад, но это не радостное празднование, потому что на страну совершил нападение сосед, который притворяется с утра до вечера, что они ваши братья. Но эти братья бомбят украинские города, насилуют женщин, ставят под угрозу само существование Украины. Этот брат хочет забрать все, что есть у Украины», - подчеркнул Ферит Годжа.

Постоянный представитель Албании при ООН также добавил, что сегодня шесть месяцев, как в кремле порвали на куски хартию ООН.

"Весь мир призвал Россию остановиться. Многие дети не смогут увидеть освобожденную Украину, потому что их убивают по пять ежедневно. 5,2 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. 3,6 млн детей пострадали из-за того, что закрыты школы. Также нужна психологическая помощь гражданам Украины . Если есть одна причина, по которой следует немедленно прекратить войну, - это дети! Это следующее поколение", - подчеркнул Ферит Годжа.

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