Многие беженцы, которых насильно вывезли в Россию, убегают в Эстонию, - СМИ
Некоторые граждане Украины, которые были принудительно вывезены в Россию, в том числе из Мариуполя, выезжают из РФ в Эстонию, а затем в другие страны Европы.
Об этом сообщил эстонскому вещателю ERR представитель компаний-перевозчиков.
"Выросло количество украинских беженцев. Они прибыли в Россию из Мариуполя и едут в Эстонию через Санкт-Петербург", - сказал Райт Реммель из LuxExpress.
По его словам, иногда у людей нет оригиналов документов, только сканкопии паспортов. "Тогда мы заранее связываемся с Департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии, чтобы выяснить, смогут ли они пересечь эстонскую границу", - пояснил Реммель.
Представитель компании Baltic Shuttle, также работающей на линии Россия - Эстония, сказал: "Более 50% наших пассажиров – это беженцы, которые прибыли в Россию из Украины и едут в Эстонию автобусом из Санкт-Петербурга, чтобы остаться здесь или уехать в другие страны. ".
Автобусные рейсы сейчас являются единственным пассажирским сообщением между Эстонией и Россией.
Ранее Департамент полиции и пограничной охраны информировал, что в Эстонию прибыло более 25 тысяч украинских беженцев.
- Напомним, по данным ООН, Украину покинули уже более 4 млн беженцев.
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