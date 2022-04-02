Многие беженцы, которых насильно вывезли в Россию, убегают в Эстонию, - СМИ

Об этом сообщил эстонскому вещателю ERR представитель компаний-перевозчиков.

"Выросло количество украинских беженцев. Они прибыли в Россию из Мариуполя и едут в Эстонию через Санкт-Петербург", - сказал Райт Реммель из LuxExpress.

По его словам, иногда у людей нет оригиналов документов, только сканкопии паспортов. "Тогда мы заранее связываемся с Департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии, чтобы выяснить, смогут ли они пересечь эстонскую границу", - пояснил Реммель.

Представитель компании Baltic Shuttle, также работающей на линии Россия - Эстония, сказал: "Более 50% наших пассажиров – это беженцы, которые прибыли в Россию из Украины и едут в Эстонию автобусом из Санкт-Петербурга, чтобы остаться здесь или уехать в другие страны. ".

Автобусные рейсы сейчас являются единственным пассажирским сообщением между Эстонией и Россией.

Ранее Департамент полиции и пограничной охраны информировал, что в Эстонию прибыло более 25 тысяч украинских беженцев.

Напомним, по данным ООН, Украину покинули уже более 4 млн беженцев.

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