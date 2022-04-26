Многие беженцы из Херсона занимаются волонтерством и верят, что их города скоро будут освобождены, - депутат Одесского облсовета

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"



“Многие беженцы из Херсона занимаются волонтерством. Мы поддерживаем связь с находящимися в Херсонской области людьми. Общаемся с аграриями из Генического района и со многими общественными организациями. Все понимают, что происходит, и эти люди уверены, что оккупация Херсонщины не надолго. Они не воспринимают всерьез эту оккупацию и не стоят в очередях за российскими рублями", – рассказал Мамутов.



Мамутов отметил, что многие люди, которые смогли выехать из оккупированной Херсонщины, рассказывают, что бежали именно за свободой.



“Многие люди, которые смогли выехать из Херсона, говорят, что бежали из зоны, где у людей забирают свободу. Когда они приезжают сюда, говорят, что не могут надышаться свободой. Сейчас мы вместе с этими людьми, которые стали заниматься волонтерством, отправляем из Одессы лекарства. Мы постоянно поддерживаем связь с людьми и знаем, что им нужно в первую очередь.”, - добавил Мамутов

25 апреля в Херсоне армия РФ захватила здание городского совета

По данным украинской разведки, в Херсонской области российские оккупанты назначили "референдум" на 27 апреля .

На временно оккупированной Россией территории Херсонской области захватчики требуют от жителей поселка городского типа Великая Александровка покинуть населенный пункт до 28 апреля.



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