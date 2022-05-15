Об этом заявил нардеп Мустафа Джемилев в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

"Сейчас стоит вопрос, как бы вывезти этих активистов. Чуть-чуть нас спасает традиционная российская коррупция: нам удается "выкупить" некоторых сограждан", - отметил Джемилев.

Он рассказал, как идет процесс.

"Начинается от $250 и выше. В зависимости от того, с кем договариваться. Не со всеми это можно. Сначала нужно договариваться, надо знать, кто там стоит на должности. Не очень простая операция. Вот мне удалось, например, выкупить 7 человек", – сообщил нардеп.

В оккупированный Крым вывозят активистов из Херсонской и Запорожской областей, затем отправляют дальше в Россию.