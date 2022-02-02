Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество "Мне стыдно. В состоянии шока я наговорил много глупостей": Трухин заявил о готовности сложить мандат, если "потребуют команда и ситуация"

"Мне стыдно. В состоянии шока я наговорил много глупостей": Трухин заявил о готовности сложить мандат, если "потребуют команда и ситуация"

2 февраля, 2022 среда
21:13
Общество Александр Трухин

Народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин, который причастен к ДТП, заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия

Об этом он заявил в комментарии Интерфакс-Украина.

"Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции... Я не скрываю, что хотел как можно быстрее уйти с места аварии. Я отдавал себе отчет, что я народный депутат, и предвидел публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват я или нет. Я не скрылся и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация заставит сложить мандат, я готов понести эту ответственность", - подчеркнул Трухин.

По его словам, он "искренне сожалеет, что оказался в эпицентре этого скандала".

"О моем поведении на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я не повторил бы. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии", - заметил нардеп.

Трухин говорит, что его поведению "вряд ли есть оправдание".

"Я понимаю, что сейчас многих переполняют эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и, благодарю Бога, в результате аварии все остались живы и здоровы", - сообщил Трухин.

По его словам, за последние пять месяцев он в полной мере "сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ГБР и Национальной полиции всю информацию".

"И если нужно - готов пройти это еще раз до завершения расследования", - добавил нардеп.

  • Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения совершил ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
  • В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.
  • Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.
  • 1 февраля 2022 года журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии. На это глава фракции "Слуги Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.
  • 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа Трухина из партии "Слуга Народа".
  • МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Криминал
расследование
Слуга народу
новости Украины
Александр Трухин
Читайте также:
Байден
1 февраля, 2022 вторник
Байден заявил о намерении назначить Катар основным союзником США вне НАТО
Зорян Шкіряк
1 февраля, 2022 вторник
"Чтобы осуществить провокации с силовиками, не нужно 1,5 тыс. "титушек": экс-зам Авакова Шкиряк о предотвращении акции с целью дестабилизации в стране
Иван Ордец
1 февраля, 2022 вторник
Не жалею, но скучаю по сборной Украины, - футболист, во время войны покинувший "Шахтер" и сбежавший в Россию
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.19
    Покупка 28.19
    Продажа 28.47
  • EUR
    Покупка 31.76
    Продажа 32.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
2 февраля
22:36
Инфографика
Олимпиада-2022: кто и в каких видах спорта представит Украину в Пекине
22:35
Беларусь запрещает транзит нефтепродуктов из Литвы с 7 февраля
22:25
#Savemohylyanka: украинцы запустили флешмоб в поддержку Квита и признание результатов выборов в "Могилянке"
22:08
Украине следует увеличить количество игроков на рынке электроэнергии, - Хабатюк
21:28
Развертывание войск РФ у украинской границы и в оккупированном Крыму: спутники Maxar показали новые снимки российской техники
21:19
Марлос
Играл за сборную Украины с открытым сердцем, - экс-лидер "Шахтера" Марлос
21:13
Эксклюзив
Переговоры между РФ и Украиной невозможны, повестки дня расходятся в каждом пункте, - эксперт
21:01
Наталія Поклонська
Путин назначил Поклонскую на должность заместителя председателя Россотрудничества
20:48
"Динамо" продало защитника в Венгрию за 700 тысяч евро
20:47
Путин обвинил Украину в "хроническом саботаже" Минских договоренностей
20:32
Инфографика
Стараемся не вспоминать политическую ситуацию, у нас спортивный принцип, - игрок сборной Украины по футзалу о матче против России
20:19
Руслан Стефанчук
Стефанчук призвал Шкарлета объяснить назначение повторных выборов президента "Могилянки"
20:14
Эксклюзив
"Интеллектуальная деградация": член совета общественного контроля БЭБ о поведении Трухина после ДТП
20:07
Украина обеспечена топливом для атомных электростанций на полтора года, - эксперт
19:59
У Лунина появился шанс еще раз сыграть за "Реал" в этом сезоне
19:59
Под офисом телеканала "НАШ" в Киеве прошла акция протеста: активисты требовали введения санкций и его закрытия
19:42
МВФ
МВФ поддержит страны, на которых негативно отразится возможное отключение РФ от SWIFT
19:34
"Динамо" отыграло два гола и одержало волевую победу в матче с сербами на втором сборе
19:31
Эксклюзив
Партия "Слуга Народа" за 2 года в Раде не продемонстрировала готовности реально очищаться, - Совсун о скандалах с депутатами
19:13
россия хакер
В США считают, что Россия может использовать кибератаки как часть плана по дестабилизации и вторжения в Украину
19:00
ЛНР
Хотел увидеть жену и детей: СБУ задержала сбежавшего на подконтрольную Украине территорию гранатометчика "ЛНР"
18:59
Вложили много денег, но теперь мы разочарованы, - президент "Барселоны" открыто раскритиковал чемпиона мира, которого гонят из клуба
18:55
В Кировоградской области в результате пожара в многоэтажке погиб человек, еще трое пострадали
18:40
"Динамо" нашло в России нового форварда для Луческу, - СМИ
18:39
Приобрел амфетамин и каннабис, чтобы сбывать в городе: в Одессе полиция задержала 21-летнего парня
18:38
Таяние ледникового щита Гренландии за 20 лет повысило уровень мирового океана на 1,2 сантиметра
18:31
Украинские евреи
Украинские евреи призвали Германию к более решительным действиям, направленным на сопротивление агрессии РФ
18:25
Сергей Квит
МОН объявило новый конкурс на должность президента Могилянки, победитель выборов Квит планирует обратиться в суд
18:22
Сергей Кузьминых
НАБУ опубликовало запись разговора нардепа-"слуги" Кузьминых, подозреваемого в получении взятки
18:18
Эксклюзив
Сергей Фурса
Рост цен продолжится, это проблема экономики мира на ближайшие годы, - инвестбанкир Фурса
18:15
киберполиция
Нанес убыток свыше 8 млн грн: в Ивано-Франковской области будут судить государственного регистратора
17:58
Инфографика
Украина - Россия: где и когда смотреть полуфинал Евро-2022 по футзалу
17:56
Швейцария
Правительство Швейцарии упразднило ряд карантинных ограничений в стране: что позволили
17:51
Украинская антарктическая экспедиция увеличила состав из-за климатических изменений
17:40
Эксклюзив
Денис Монастирский
ДТП с Трухиным: Рада может не поддержать возможную отставку Монастырского, ведь коллектив "слуг" боится потерять власть, - политэксперт
17:32
Окупант сепар
Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе: обстреляли из беспилотника пункт пропуска "Гнутово" и позиции ООС вблизи Талаковки
17:25
Правительство приняло план COVID-вакцинации на 2022 год
17:25
Инфографика
Олимпиада-2022
Олимпиада-2022: Полное расписание Зимних игр в Пекине
17:22
Вышивка и керамика: в Украине появится электронный реестр народных художественных промыслов
17:15
Tesla авто
В США Tesla отзывает 54 тыс. авто для изменения настроек автопилота
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV