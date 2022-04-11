Мне стыдно, что я венгр: Экс-тренера сборной Украины и "Динамо" затравили в Венгрии из-за критики Орбана

Об этом сообщает FanDay .

По словам Сабо, венгерская пресса начала о нем плохо писать после того, как он заявил, что он стесняется своей национальности из-за позиции Виктора Орбана относительно российской войны против Украины.

"Раньше они мне звонили, мы нормально общались, но после того, как я прочитал в венгерской печати слова Орбана, то отказался с ними разговаривать. Они мне недавно позвонили по телефону, но я ответил: "Ребята, я не хочу с вами говорить. Мне стыдно, что я венгр", и положил трубку", - рассказал Сабо.

Он подчеркнул, что возмущен позицией президента Венгрии.

"Как у Орбана может поворачиваться язык говорить, что зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле устроили украинские военные. Наши люди на такое, в принципе, не способны. Он просто продался Путину. Путин дал ему газ, продает дешево нефть. Вот причина. Ну ладно, не надо давать нам оружие, но пропустить через свою границу помощь, которую оказывают другие страны", - возмутился Сабо.

Наконец он посоветовал венграм вспомнить 1956 год.

"Еще раньше я говорил венгерским журналистам, чтобы они написали, пусть Орбан вспомнит о 1956 году. Я был тогда мальчишкой и плакал, когда российские танки заехали в Будапешт и давили детей, женщин. Как это можно забыть? Такое нельзя прощать!" - убежден Сабо, возглавлявший национальную команду в 1994 и 1996-1999 годах и тренировавший "Динамо" в 1992, 1994, 1995 – 1997, 2004 – 2005 и 2007 годах.

22 марта Йожеф Сабо заявил, что в 82 года готов защищать Украину с оружием в руках.

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