Об этом она рассказала в эфире Епресо.



Депутат Бучанского городского совета прокомментировала сообщение от облсовета Киевщины о выделении из резервного фонда области 145 млн грн на преодоление последствий войны и восстановление региона, из которых 100 млн выделено на развитие и содержание дорог с соответствующей инфраструктурой.



"Наибольшее возмущение вызвало даже не то, что ремонтируются дороги, а когда я услышала о повторном ремонте улицы Вокзальной в г. Буча. Именно на этой улице ВСУ разбили колонну бронированной техники врага и в результате тяжелого боя были разрушены дотла несколько частных домов на этой улице Но уже в апреле, на улице Вокзальной был отремонтирован большой отрезок дороги, а где меньше было порчи дорожного полотна, сделан ямочный ремонт и была сделана достаточно качественная дорога. Я немогу понять, к тому же мне как депутату очень трудно обїяснить горожанам, почему мы тратим средства на ремонт дорог, когда людям негде жить", - подчеркнула Катерина Украинцева .



Украинцева добавила, что были сделаны экспертные исследования в Буче жилого фонда, согласно которым установлено, что 301 дом нуждается в восстановлении.

Ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк отметил, что после его премьерства на границу потратили в 100 раз меньше, чем на новые автодороги