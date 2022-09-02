Мне сложно объяснять жителям Бучи, почему мы тратим деньги на ремонт дорог, когда людям негде жить, - депутат горсовета Украинцева
Катерина Украинцева, депутат Бучанского городского совета отметила, что по экспертным оценкам восстановления требует 301 здание города
Об этом она рассказала в эфире Епресо.
Депутат Бучанского городского совета прокомментировала сообщение от облсовета Киевщины о выделении из резервного фонда области 145 млн грн на преодоление последствий войны и восстановление региона, из которых 100 млн выделено на развитие и содержание дорог с соответствующей инфраструктурой.
"Наибольшее возмущение вызвало даже не то, что ремонтируются дороги, а когда я услышала о повторном ремонте улицы Вокзальной в г. Буча. Именно на этой улице ВСУ разбили колонну бронированной техники врага и в результате тяжелого боя были разрушены дотла несколько частных домов на этой улице Но уже в апреле, на улице Вокзальной был отремонтирован большой отрезок дороги, а где меньше было порчи дорожного полотна, сделан ямочный ремонт и была сделана достаточно качественная дорога. Я немогу понять, к тому же мне как депутату очень трудно обїяснить горожанам, почему мы тратим средства на ремонт дорог, когда людям негде жить", - подчеркнула Катерина Украинцева .
Украинцева добавила, что были сделаны экспертные исследования в Буче жилого фонда, согласно которым установлено, что 301 дом нуждается в восстановлении.
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