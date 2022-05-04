"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше": российский командир рассказал, как убивал мирных украинцев
Едва ли не впервые российский захватчик признается в собственных преступлениях против украинского народа. Командир отделения рассказал Службе безопасности Украины, как выпустил очередь в мирного жителя
Видеопризнание оккупанта опубликовала Служба безопасности Украины.
21-летний командир отделения Вадим рассказал, что пришел в Украину, чтобы получить деньги и помочь матери.
Мужчина признается, что воевал на наших землях недолго. После пересечения границы пошли на Сумщину, а оттуда сопровождали колонны с ранеными в Россию. Впрочем, так и не доехали, их разбили украинские военные. Рашисты отобрали два легковых автомобиля у гражданских.
Военный РФ выпустил очередь в мирного в упор. Виной украинца в тот момент было только то, что он говорил по телефону.
"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – рассказал Вадим.
Действия рашиста подпадают под нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.
"Поэтому его матери в ближайшее время придется искать другие статьи дохода. Потому что ее "кормилец" будет отвечать за преступления перед украинским народом", – добавляют в СБУ.
- Служба безопасности Украины перехватила разговор очередного российского оккупанта с супругой. В нем идет речь о том, что захватчики гонят домой из Мариуполя караваны с ликвидированными военными РФ, а вместо новых брошенных на это направление танков вывозят подбитый металлолом.
- Российские оккупанты становятся известными из-за обнародованных разговоров со своими близкими, которые перехватывает Служба безопасности Украины. Из-за этого они боятся , что их могут судить по возвращении в РФ.
- Оккупанты начинают паниковать от одного упоминания о Чернобаевке и массово отказываются идти в наступление на этом направлении. Об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности.
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