"Мне помогает молитва": Ломаченко рассказал, как борется со страхом

Об этом сообщает "Бессарабия Плюс".

"Боятся все, на самом деле. Я боюсь многого. Что отличает человека, который боится или нет – наверное, внутренний характер, который просто может взять и сделать то, чего боится. Хороший вопрос, но мне трудно сказать, как это преодолеть. Настоящий мужчина, наверное, отличается тем, что берет и шагает туда, где страшно, куда еще не ходил. Сегодня мне помогает молиться, когда страшно. Боишься чего-то - помолился, уже проще", - сказал Василий Ломаченко.