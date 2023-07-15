"Мне помогает молитва": Ломаченко рассказал, как борется со страхом
Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко признался, как он борется со страхом
Об этом сообщает "Бессарабия Плюс".
"Боятся все, на самом деле. Я боюсь многого. Что отличает человека, который боится или нет – наверное, внутренний характер, который просто может взять и сделать то, чего боится. Хороший вопрос, но мне трудно сказать, как это преодолеть. Настоящий мужчина, наверное, отличается тем, что берет и шагает туда, где страшно, куда еще не ходил. Сегодня мне помогает молиться, когда страшно. Боишься чего-то - помолился, уже проще", - сказал Василий Ломаченко.
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