Мне нужно получить право носить футболку "Барселоны", - самый титулованный футболист мира

Об этом сообщает Mundo Deportivo .



По словам Алвеса, он пришел в команду не для того, что просто "отбывать номер".



"Я здесь, чтобы играть и бороться за место в составе, а не просто для того, что приятно провести время. Я много работаю и смогу приносить пользу коллективу". Мы обсуждали с Хави мою роль в команде. Да, я крайний защитник, но я не ставлю себе предела. Сейчас я тренируюсь на позиции атакующего хавбека. Буду бороться за место в составе не из-за того, чего я достиг в прошлом, а из-за желания играть. Мне нужно получить право носить эту футболку", - сказал Дани Алвес.

Футболист присоединился к "Барселоне" в статусе свободного агента. Дани Алвес сможет выступать за клуб только с января. Стороны подписали контракт до июня.

Последним клубом Дани Алвеса был бразильский "Сан-Паулу", который он оставил в сентябре из-за долгов. За "Барселону" Алвес выступал с 2008 по 2016 год. Также играл за испанскую "Севилью" и итальянский "Ювентус".

За карьеру бразилец получил 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира.

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