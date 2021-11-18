Мне нужно получить право носить футболку "Барселоны", - самый титулованный футболист мира
Бразильский защитник Дани Алвес прокомментировал свое возвращение в испанский топ-клуб
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
По словам Алвеса, он пришел в команду не для того, что просто "отбывать номер".
"Я здесь, чтобы играть и бороться за место в составе, а не просто для того, что приятно провести время. Я много работаю и смогу приносить пользу коллективу". Мы обсуждали с Хави мою роль в команде. Да, я крайний защитник, но я не ставлю себе предела. Сейчас я тренируюсь на позиции атакующего хавбека. Буду бороться за место в составе не из-за того, чего я достиг в прошлом, а из-за желания играть. Мне нужно получить право носить эту футболку", - сказал Дани Алвес.
Футболист присоединился к "Барселоне" в статусе свободного агента. Дани Алвес сможет выступать за клуб только с января. Стороны подписали контракт до июня.
Последним клубом Дани Алвеса был бразильский "Сан-Паулу", который он оставил в сентябре из-за долгов. За "Барселону" Алвес выступал с 2008 по 2016 год. Также играл за испанскую "Севилью" и итальянский "Ювентус".
За карьеру бразилец получил 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира.
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- Сразу после назначения Хави уволил из "Барселоны" тренера по физподготовке и физиотерапевту.
- 12 ноября стало известно, что "Барселона" договорилась о трансфере бразильского защитника Дани Алвеса.
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