Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд", - Роналду впервые прокомментировал свой трансфер в МЮ
Португалец Криштиану Роналду, вернувшийся в "Манчестер Юнайтед", не может дождаться, когда выйдет на поле стадиона "Олд Траффорд"
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
Роналду оценил свое возвращение в МЮ.
"Манчестер Юнайтед" - клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я потрясен всеми сообщениями, которые получил с момента объявления о переходе. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после матчей национальных сборных и надеюсь, что впереди у нас будет очень успешный сезон", - сказал португалец.
Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал". Вместе с МЮ форвард трижды выигрывал АПЛ, а также впервые победил в Лиге чемпионов.
36-летний португалец с 2018 года играл за "Ювентус". Роналду провел за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
- Напомним, 31 августа "Ювентус" сообщил, что заработал на трансфере Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" лишь 15 млн евро.
- 31 августа "Манчестер Юнайтед" объявил, что подписал с Роналду контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.
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