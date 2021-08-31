Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд", - Роналду впервые прокомментировал свой трансфер в МЮ

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед".



Роналду оценил свое возвращение в МЮ.



"Манчестер Юнайтед" - клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я потрясен всеми сообщениями, которые получил с момента объявления о переходе. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после матчей национальных сборных и надеюсь, что впереди у нас будет очень успешный сезон", - сказал португалец.



Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал". Вместе с МЮ форвард трижды выигрывал АПЛ, а также впервые победил в Лиге чемпионов.

36-летний португалец с 2018 года играл за "Ювентус". Роналду провел за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.