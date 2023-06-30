Об этом главнокомандующий ВСУ рассказал в интервью The Washington Post .

Издание рассказывает, что в командном пункте у Залужного есть экран, показывающий ему ситуацию в небе над нашей страной и, в частности, авиацию стран-членов НАТО на западной границе Украины.

"Скажем так, количество дежурящих самолетов у наших западных границ вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перенести сюда?" - комментирует Залужный.

Главнокомандующий также отметил, что у российских современных самолетов, в частности Су-35, есть лучшая радиолокационная и ракетная дальность, с которой старшие украинские самолеты не могут конкурировать. В результате этого наземные войска "легко становятся целями".

Залужный отмечает, что Украина нуждается в ограниченном количестве самолетов, однако "без них никак".

"Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Было бы достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что враг использует авиацию другого поколения. Это все равно, что мы бы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами", - объясняет он.

Залужный также отметил, что доктрина сил НАТО похожа на российскую, поскольку предполагает преимущество в воздухе перед началом наземных операций глубокого действия.

"А Украина, переходя к наступательным действиям, какой доктрины должна придерживаться?" – риторически спрашивает главнокомандующий.