Мне не нравится нездоровый пиетет украинцев к своим президентам. В этом мы частично похожи на россиян и от этого следует избавляться.

Вождизм как способ взаимодействия народа с властью — пережиток прошлого, он безнадежно устарел и остался в ХХ веке.

Украинцы за последние три десятилетия вместе сделали очень много удивительно важных вещей для своей страны, но скромно откручивались от них, перекладывая все заслуги на топ-менеджеров нашей страны, а тем хватало наглости эти заслуги присваивать и бряцать ими, как медалями.

Не президенты обрели нам независимость от СССР, сдержали агрессию России в 2014-м и отбили нападение в 2022-м.

За большое добро и большие победы ответственны такие же простые добрые и храбрые люди. Которые просто становятся и делают это. Банальность добра

Помните книгу Анны Арендт "Банальность зла"? Где она впервые явила миру простую и правдивую идею, что не диктаторы ответственны за Холокост и другие преступления Второй мировой, а простые люди.

Так вот, это работает и в другую сторону. За большое добро и большие победы ответственны такие же простые добрые и храбрые люди. Которые просто становятся и делают это. Банальность добра.

Народ без президента будет существовать, а президент без народа никогда. Не стоит обесценивать наше влияние как сообщества, сводя все наши успехи и достижения к конкретным отдельным персоналиям. Любым, безотносительно.

Народ без президента будет существовать, а президент без народа — никогда

Когда-то кто-то сказал, что для Украины полезнее ставить памятники не Бандере, а бандеровцам. Я с этим утверждением полностью согласен. Выдающиеся персоналии все равно получат свою долю внимания и заслуженное признание. Но нам следует учиться уважать себя как народ, как людей, способных взаимодействовать на горизонтальном уровне. Сообщество, способное к удивительной самоорганизации и эффективному взаимодействию.

Это нас формирует и отличает.

И это нас держит.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блогер

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