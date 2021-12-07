Мне не хватало ощущения счастья, – Левандовски рассказал, что чувствовал после поражения в борьбе за "Золотой мяч"
Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски рассказал, что ему было очень грустно после поражения в борьбе за "Золотой мяч - 2021"
Об этом сообщает Marca.
"Если говорить о моих чувствах и эмоциях, то прошлая неделя была тяжелой. Не стану скрывать, мне было грустно. Было сложно играть, мне не хватало ощущения счастья. Я не был счастлив, скорее наоборот. Конечно, я уважаю Месси и то, как он играет, его достижения и уровень Сам факт того, что я соревновался с ним, для меня является показателем моего собственного уровня. Я очень это ценю, это заставляет меня гордиться, но я чувствовал печаль, которая длилась не день или два, а гораздо дольше", - рассказал Роберт Левандовски.
Церемония вручения "Золотого мяча - 2021" прошла 29 ноября в театре Шатле в Париже. Лучшим футболистом мира был признан Лионель Месси.
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски занял второе место в номинации на "Золотой мяч" и был признан лучшим форвардом 2021 года.
- 29 ноября Лионель Месси стал лучшим футболистом 2021 года и в седьмой раз в своей карьере выиграл "Золотой мяч".
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