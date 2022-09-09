Мне не известны детали. Зеленский прокомментировал обыски у волонтеров

Об этом сообщает Укринформ.

Такое заявление Владимир Зеленский сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Украина – европейское государство, демократическое, должно жить по закону, каждый человек, несмотря на военное положение, должен жить по закону. Для нас очень важно, что после 24 числа (февраля, – ред.) наше все государство объединено, очень важно уважать работу как волонтеров, так и правоохранителей, которые с первого дня погибали не только на поле боя, а как и каждый гражданин, взяв оружие… Мы все объединены… Сегодня уважение есть к каждому человеку, который здесь остался и помогал строить государство, крепкое государство: и волонтеры, и правоохранители, и военные, и таксисты, превратившиеся в водителей", - сказал глава государства.

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Он рассказал об известном случае проведения обысков НАБУ на Запорожье, однако отметил, что не знает деталей дела.

"Я знаю о случае, который был зарегистрирован НАБУ, они приходили с обысками в Запорожской области. Мне не известны детали больше, чем вам, я настолько могу, насколько у меня есть полномочия. Я бы хотел услышать детали, действительно ли кто-то виноват и что там что-то такое делалось или другой ответ, но услышать, для нас сегодня очень важно знать правду", - подчеркнул Зеленский. Читайте также: Изъяли турникеты, окклюзионные повязки и оптические приборы: как проводили обыски у волонтера Олега Яницкого

"Если у вас есть дополнительные кейсы какой-то несправедливости, все знают мое отношение и большое уважение к работе волонтерского движения в Украине, передайте, могу поднять этот вопрос", - обратился он.

8 сентября львовский волонтер Островский заявил об обысках в его помещениях.

К известному львовскому волонтеру и защитнику мовы Святославу Литинскому пришли с обысками.

4 августа у львовского культурного деятеля и волонтера Олеся Дзиндры провели обыски. Его задержали.