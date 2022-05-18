Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .

Подразделение оккупантов из РФ на востоке Украины истребляет мирное население, которое не хочет жить при их власти и пытаются бежать.

"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. .

Жена тоже поддерживает следующие действия: "Они сами выбрали свой путь. Мне их не жалко".

Служба безопасности Украины продолжает документировать факты военных преступлений России для международных судов.

СБУ перехватила разговор, в котором российский оккупант жалуется на отсутствие финансовой поддержки от руководства и завидует оружию ВСУ.

Служба безопасности задержала российскую агентурную сеть, которая готовила проникновение вражеских ДРГ в Николаев и разведала информацию о позициях украинских военных

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