"Мне их не жалко, даже мирное население. Так что мы хе*ачим": СБУ перехватила разговор оккупанта
Оккупант из России откровенно рассказал жене о том, как расстреливает мирных украинцев, пытающихся бежать с оккупированной территории. Женщина поддержала такие действия рашистов
Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .
Подразделение оккупантов из РФ на востоке Украины истребляет мирное население, которое не хочет жить при их власти и пытаются бежать.
"Им сейчас деваться некуда, они по ночам пытаются проходить. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. .
Жена тоже поддерживает следующие действия: "Они сами выбрали свой путь. Мне их не жалко".
Служба безопасности Украины продолжает документировать факты военных преступлений России для международных судов.
- СБУ перехватила разговор, в котором российский оккупант жалуется на отсутствие финансовой поддержки от руководства и завидует оружию ВСУ.
- Служба безопасности задержала российскую агентурную сеть, которая готовила проникновение вражеских ДРГ в Николаев и разведала информацию о позициях украинских военных
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