Мне без разницы, в каком весе с ним боксировать, – самый сложный соперник Усика решил завершить карьеру в бою с украинцем

Об этом сообщает Fightnews .



По словам чемпиона IBF в первом тяжелом весе (до 90.7 кг), в его планах провести еще несколько боев и завершить карьеру боем-реваншем с Усиком.



"Я хочу какое-то огромное сражение. Я бы хотел устроить сейчас два-три боя с хорошими ребятами и провести свой последний поединок, наверное, лет в 40, с Усиком. Вот это был бы самый реальный сценарий для меня. Тогда было бы уже ясно, кто выиграл, Усик или я. Перед первым боем говорили, что и у него что-то болело, и у меня. Думаю, сейчас был бы совсем другой бокс, и люди кайфанули бы еще больше по этому бою. Мне без разницы, в каком весе с ним боксировать. Если бы сказали в крузервейте, то был бы бой там, в супертяжах - не проблема", - сказал латвиец.



Майрис Бриедис в 2018 году проиграл по очкам Александру Усику в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. По мнению многих экспертов, бой против латвийца был самым сложным в карьере украинского боксера.

Напомним, 9 ноября Майрис Бриедис предложил провести бой абсолютному чемпиону мира мексиканцу Саулю Альваресу.