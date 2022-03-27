Факт гибели российских генералов подтверждают и на Западе, – информирует Еспресо.TV .



Эксперты, привлеченные BBC к комментированию этого факта, говорят, что низкий моральный дух российских войск заставил старших офицеров приблизиться к линии фронта.

Специалист по безопасности Фрэнк Гарднер говорит, что сообщения о гибели частично могут быть следствием того, что генералам пришлось подойти ближе к боевым действиям, чтобы вытолкнуть свои войска в наступление.

При этом источники BBC отмечают, что российская военная доктрина почти не допускает инициативы среди ефрейторов и сержантов, а младшие чины всегда ждут приказов сверху.

Офицер британской армии в отставке сказал, что смерть генералов также свидетельствует б "очень успешной снайперской кампании, которая может ослабить российские командные структуры".

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