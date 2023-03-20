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МКС будет просить дополнительные средства для расследования военных преступлений РФ

20 мартa, 2023 понедельник
09:28
Экономика

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в понедельник обратится с просьбой о выделении дополнительных средств для расследования военных преступлений РФ в Украине

Об этом пишет издание The Guardian .

В понедельник в Лондоне состоится конференция, организованная совместно правительствами Великобритании и Нидерландов с целью сбора средств для финансирования работы МКС по расследованию военных преступлений в Украине.

Бюджет МКС не был увеличен, несмотря на то, что в Украине работают 40 следователей.

На прошлой неделе МКС объявил о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина, что может ослабить растущие требования со стороны Украины и некоторых экспертов по международному праву по созданию специального трибунала для рассмотрения более широкого круга преступлений агрессии со стороны России.

Издание добавляет, что Хан всегда настаивал на том, что МКС обладает необходимыми полномочиями для преследования роли российского руководства в войне. Однако критики говорят, что пробел в подотчетности остается, и что специальный трибунал был бы более эффективным инструментом, поскольку ему не нужно было доказывать причинно-следственную связь между отдельными специальными военными преступлениями и российским руководством.

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Более 40 стран принимают участие в конференции, которую проводят вице-премьер-министр Великобритании Доминик Рааб и министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус. Великобритания выделяет дополнительно 295 000 фунтов стерлингов на финансирование работы МКС

Также сообщается, что министр юстиции Украины Денис Малюска и генеральный прокурор Андрей Костин будут присутствовать на заседании. Они не считают, что инициатива МКС по наказанию за похищение детей, выдвинутая на прошлой неделе, устраняет необходимость создания специального трибунала.

На конференции во Львове 3 марта были изменены полномочия общей украинской группы по расследованию военных преступлений семи стран, чтобы обеспечить будущую роль нового международного центра для преследования преступления агрессии против Украины.

Некоторые ведущие страны, в частности Британия, еще не поддержали идею создания специального трибунала, опасаясь, что это может взорвать еще зарождающуюся работу МКС.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
  • Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
  • Президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
  • 19 марта Германия заявила, что будет обязана задержать Владимира Путина в случае появления на территории страны во исполнение решения Международного уголовного суда.
  • Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на решение МКС и подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждое проявление террора против Украины и ее народа.
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