МККК не имеет рычагов влияния на Россию, - президент Общества Красного Креста Украины

Об этом он сказал в комментарии Укринформу .

Полищук заявил, что Россия не дает доступа к военнопленным, а даже если и дает, то очень ограниченному количеству. По его мнению, это происходит только в тех местах, где более или менее приемлемые условия пребывания. Также причиной тому является то, что МККК не имеет рычагов влияния на РФ, поэтому страна-агрессорка ограничивает их в праве посещения военнопленных.

"Сегодня Международный комитет Красного Креста не имеет рычагов влияния на враждующую сторону для того, чтобы заставить дать доступ, кроме обращений. Международный комитет работает на нашей территории, так же он должен работать и на той территории, чтобы следить, чтобы не нарушалось международное гуманитарное право в отношении военнопленных и депортированных. Россия ограничивает их в этом праве", - сказал Полищук.

В то же время он отметил, что рычаги влияния имеют такие организации, как ОБСЕ и ООН. Впрочем, Россия не выполняет положения ни одной из этих организаций, а также игнорирует положения международных судов.

"Из-за этого идут в какой-то степени необоснованные обвинения в работе Комитета. Но на самом деле Международный комитет Красного Креста оказывает очень большую помощь Украине в преодолении кризиса", - подчеркнул Полищук.

31 июля РФ не дала доступ представителям МККК к украинским пленникам в колонии Оленевки Донецкой области.

8 декабря представители Международного комитета Красного Креста посетили украинских военнопленных.