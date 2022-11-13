Об этом в эфире Еспресо заявила бывшая глава Довженко-Центра, а ныне руководитель Музея кино при ДЦ Елена Гончарук.

"Довженко-Центр уже сделал явной какую-то часть схем и связей, которые должны расследовать правоохранительные органы. Даже тот способ, которым Госкино пытается завести на должность назначенную ими госпожу Каджан. Хотя Министерство культуры сейчас очень активно отбивается от влияния на действия Госкино и на судьбу Довженко-Центра – это не так", - сказала она.

По ее мнению, ничто не случается прямо в этот момент.

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"Для этого нужно создать предпосылки и Минкульт это сделал для той катастрофической ситуации, которая сложилась. Конкурс, в котором я участвовала, возможно, стал отправной точкой. Если бы контракт был подписан – институция была бы более защищенной. Этого не произошло и министерство активно очень сопротивлялось тому, чтобы заключить этот контракт или другим способом нормировать ситуацию", - подытожила Гончарук.

Напомним, в конце лета Государственное агентство Украины по кино объявило о реорганизации Довженко-Центра. Однако работники Центра отмечали: "это де-факто означает ликвидацию национального киноархива, который с 1994 года последовательно занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино".

18 августа МКИП инициировал обсуждение с Кабмином и Госкино о сохранении целостности фильмофонда Центра. В министерстве напомнили, что с 10 ноября 2021 года Госкино не подчиняется МКИП, поэтому необходим совет с этими учреждениями. В заявлении они аргументировали решение тем, что Довженко-Центр сейчас неэффективен, поэтому его нужно реорганизовать.

26 августа профильный комитет Верховной Рады рекомендовал немедленно упразднить действие приказа о фактическом уничтожении Довженко-Центра.

И.о. директора Национального центра Александра Довженко Елена Гончарук заявила о потере Украиной места в Международной федерации киноархивов, если Центр будет реорганизован.

2 ноября Елена Гончарук была отстранена от должности после аудита, вместо нее эти обязанности будет выполнять профессиональный кризисный менеджер Юлия Каждан.

10 ноября СБУ провела обыск в помещениях Довженко-Центра по делу о злоупотреблении властью бывшим руководителем учреждения.