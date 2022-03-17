МКИП призвало украинцев не распространять информацию о перемещении объектов культурного наследия

Об этом на онлайн-брифинге "Культурное наследие Украины в военное время" заявила заместитель главы МКИП (Министерство культуры и информационной политики) Екатерина Чуева, передает Укринформ .



"Просим всех не распространять информацию о перемещении объектов культурного наследия, например музейных коллекций, во время войны. Поскольку распространение подобной информации, так же как и распространение непроверенных данных, или данных о детальных повреждениях музейных зданий подвергают коллекции и людей, которые о них заботятся, дополнительной опасности", - подчеркнула она.



Екатерина Чуева отметила, что объекты культурного наследия могут стать привлекательными целями для российских оккупантов, мародеров и воров.



По словам замминистра, МКИП сотрудничает с ЮНЕСКО по маркировке объектов культурного наследия эмблемой Голубого щита, статусом усиленной защиты. Екатерина Чуева пояснила, что разрушение указанных объектов является прямыми доказательствами военных преступлений против культурного наследия.

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