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МКИП планирует создать банк украинских шрифтов, чтобы отказаться от российских

18 сентября, 2023 понедельник
19:56
Культура

Министерство культуры и информационной политики планирует создать банк украинских шрифтов и отказаться от использования российских

Об этом информирует исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев .

"Письменность как составляющая языка - один из элементов национальной идентичности. В Украине давно действует запрет на использование русского языка в официальном делопроизводстве, поэтому следует избавиться и от русской системы глифов. Изымаем из обращения в работе ВРУ русский шрифт "ижица", - написал он.

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По его словам, украинский шрифт должен быть узнаваемым, иметь историческую основу, графически выделяться среди других кириллических шрифтов и привлекать внимание. Он должен учитывать параметры инклюзии и быть удобным восприятию всеми группами граждан. Также следует обеспечить возможность технической интеграции шрифта в цифровое окружение.

Что известно о шрифте "Воля"

Шрифт Volja – это торжественный шрифт ВСУ. Его применяют для лазерной гравировки, изготовления почетных грамот, благодарностей, удостоверений к наградам. Для Вооруженных Сил Украины официальным шрифтом стал UAF Sans. Им оформляют, например, отчеты о потерях врага.

Его создала шрифтовой дизайнер украинка Марчела Можина, которая использовала литерации главного художника УПА Нила Хасевича начала ХХ ст.

Шрифт использовали для обложки клипа "Палиндрома", вывески бургерной с красноречивым названием Bandero Burger. Дизайнер, который сейчас на фронте, сам вырезал из шрифта трафарет, на горелом руснявом танке сделал надпись "Волей". А еще есть пример с медалью - "Слава Ривненщины".

На фото: Шрифт UAF Sans

Фото: Скрин

Как возник русский шрифт "ижица"

В 1988 году гарнитуру этого шрифта на основе наборного прямого полуустава Российской академии наук конца 19 века разработала Светлана Ермолаева. Шрифтовый дизайнер Богдан Гдаль отмечает, что шрифт предназначался для воспроизведения старославянских текстов в энциклопедиях и научных статьях, но, оцифрованный в 1992 году ПараГрафом, с чрезвычайной скоростью распространился по всем славянским странам, пользующимся кириллицей.

О том, как этот шрифт стал частью государственной символики еще в 2021 году, Богдан Гдаль объяснял в статье для Исторической правды "Шрифтовая измена". В частности, обращая внимание, что "ижица" присутствует на табличке Офиса президента, кочуя от администрации одного президента Украины к другому.

російський шрифт "Іжиця" на табличці Офіс президента

Фото: коллаж Богдан Гдаль

  • В июне 2022 г. для оформления новой площади "Донецкой народной республики" в Москве использовали шрифт кампании в поддержку Украины, который разработали украинские дизайнеры Олесь Гергун и Евгений Анфалов.
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