МКИП передало заповеднику "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов, проверив их после использования УПЦ МП
За два дня комиссия Министерства культуры и информационной политики передала в пользование Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов, которыми пользовалась УПЦ МП
Об этом пишет прессслужба МКИП.
"В течение 1 и 2 мая комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в пользование 16 корпусов", - говорится в заявлении.
Сообщается, что это памятки как национального, так и местного значения.
Комиссия Министерства культуры осмотрела помещения в присутствии и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.
В ходе проверки проводились фото- и видеофиксации.
В Министерстве отмечают, что корпуса находятся в удовлетворительном состоянии.
Речь идет о Келиях Гостиного двора (корпус №55), Дом хозяйственный (корпус №60), Больница Гостиного двора с церковью Богородицы Всех скорбящих радостей (корпус №68), Келии Гостиного двора (корпус №71), Сторожка Гостиного двора (корпус №71-а), а также корпуса: №72, 72-я, 74-я, 77, 77-я, 77-б, 111, 113 , 251 (комплекс сооружений Галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, Ротонда подпорной стены Дебоскета, больница с церковью, Водонапорная башня).
- 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил, что следователи СБУ вручили ему подозрение. Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Впоследствии ему присудили два месяца домашнего ареста.
- Утром 19 апреля Комиссия МКИП по приемке-передаче госимущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" провела необходимые работы. Верующие УПЦ МП препятствовали, а затем пытались попасть в опечатанный корпус. 20 апреля сторонники УПЦ МП снова попытались воспрепятствовать работе комиссии на территории Лавры.
- В Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП сделала двери XVIII века мишенью для ножей.
- 21 апреля Комиссия Министерства культуры и информационной политики осмотрела и опечатала Братский корпус на Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
- Хозяйственный суд Киева постановил обеспечить нормальную работу комиссии по приемке-передаче госимущества Киево-Печерской лавры.
- 1 мая Большая лаврская колокольня Киево-Печерской лавры впервые за время полномасштабной войны РФ открылась для посетителей.
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