Об этом пишет прессслужба МКИП.

"В течение 1 и 2 мая комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в пользование 16 корпусов", - говорится в заявлении.

Сообщается, что это памятки как национального, так и местного значения.

Комиссия Министерства культуры осмотрела помещения в присутствии и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.

В ходе проверки проводились фото- и видеофиксации.

В Министерстве отмечают, что корпуса находятся в удовлетворительном состоянии.

Речь идет о Келиях Гостиного двора (корпус №55), Дом хозяйственный (корпус №60), Больница Гостиного двора с церковью Богородицы Всех скорбящих радостей (корпус №68), Келии Гостиного двора (корпус №71), Сторожка Гостиного двора (корпус №71-а), а также корпуса: №72, 72-я, 74-я, 77, 77-я, 77-б, 111, 113 , 251 (комплекс сооружений Галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, Ротонда подпорной стены Дебоскета, больница с церковью, Водонапорная башня).