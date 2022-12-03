Митрополиты, епископы и Новинский. СБУ назвала тех, кто попал под "церковные санкции"

Как отмечается , список утвержден президентом Владимиром Зеленским.

Речь идет о 10 фигурантах, являющихся представителями УПЦ (МЦ) или тесно связанных с этой организацией.

"Отныне эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности", - отмечает СБ Украины.

В частности, это:

◾️ Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);

◾️ Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);

◾️ Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);

◾️ Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);

◾️ Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);

◾️ Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольненский Алексий);

◾️ Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);

◾️ Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);

◾️Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);

◾️ Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.

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Фигуранты санкционных списков выступали с разными антиукраинскими инициативами, в частности:

◾️ предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ;

◾️ согласились на сотрудничество с оккупационными властями;

◾️ продвигают пророссийские нарративы;

◾️ оправдывают военную агрессию России в Украине.

"Ограничительные меры по этим лицам вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования на вывод капиталов за пределы Украины и т.п. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины", - добавляют в СБУ.

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