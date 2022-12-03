Митрополиты, епископы и Новинский. СБУ назвала тех, кто попал под "церковные санкции"
Служба безопасности Украины вечером в субботу, 3 декабря 2022 года, обнародовала перечень деятелей церкви Московского патриархата, попавших под действие "церковных санкций" Совета национальной безопасности и обороны Украины
Как отмечается , список утвержден президентом Владимиром Зеленским.
Речь идет о 10 фигурантах, являющихся представителями УПЦ (МЦ) или тесно связанных с этой организацией.
"Отныне эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности", - отмечает СБ Украины.
В частности, это:
◾️ Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);
◾️ Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);
◾️ Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);
◾️ Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);
◾️ Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);
◾️ Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольненский Алексий);
◾️ Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);
◾️ Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);
◾️Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);
◾️ Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).
Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.
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Фигуранты санкционных списков выступали с разными антиукраинскими инициативами, в частности:
◾️ предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ;
◾️ согласились на сотрудничество с оккупационными властями;
◾️ продвигают пророссийские нарративы;
◾️ оправдывают военную агрессию России в Украине.
"Ограничительные меры по этим лицам вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования на вывод капиталов за пределы Украины и т.п. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины", - добавляют в СБУ.
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