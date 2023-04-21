Митрополита УПЦ МП Павла оставили под домашним арестом
Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя)
Об этом сообщает Укринформ.
Соответствующее решение суд принял по результатам рассмотрения жалобы митрополита УПЦ МП Павла на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.
"Апелляционную жалобу Лебедя Павла Дмитриевича удовлетворить частично. Постановление Шевченковского райсуда города Киева о применении меры пресечения... отменить. Постановить новое решение, которым ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста относительно Лебедя Павла Дмитриевича удовлетворить частично. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства в пределах срока досудебного расследования до 30 мая 2023 года", - объявила председатель коллегии судей Татьяна Росик.
Отмечается, что митрополита Павла обязали исполнять обязанности: не покидать место жительства в селе Вороньков Киевской области, прибывать к следователю, сообщать об изменении места проживания и воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.
Комментируя последний пункт, митрополит Павел заявил, что в его доме в Воронькове нет электроснабжения, чтобы зарядить электронное средство контроля.
"Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить", - сказал он.
После объявления решения экс-наместник Киево-Печерской лавры раздал судьям и прокурорам, как он отметил, украшенные им собственноручно пасхальные декоративные яйца.
- Павел подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста.
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