Об этом сообщает Укринформ.

Соответствующее решение суд принял по результатам рассмотрения жалобы митрополита УПЦ МП Павла на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

"Апелляционную жалобу Лебедя Павла Дмитриевича удовлетворить частично. Постановление Шевченковского райсуда города Киева о применении меры пресечения... отменить. Постановить новое решение, которым ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста относительно Лебедя Павла Дмитриевича удовлетворить частично. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства в пределах срока досудебного расследования до 30 мая 2023 года", - объявила председатель коллегии судей Татьяна Росик.

Отмечается, что митрополита Павла обязали исполнять обязанности: не покидать место жительства в селе Вороньков Киевской области, прибывать к следователю, сообщать об изменении места проживания и воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Комментируя последний пункт, митрополит Павел заявил, что в его доме в Воронькове нет электроснабжения, чтобы зарядить электронное средство контроля.

"Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить", - сказал он.

После объявления решения экс-наместник Киево-Печерской лавры раздал судьям и прокурорам, как он отметил, украшенные им собственноручно пасхальные декоративные яйца.