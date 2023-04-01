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Митрополит УПЦ (МП) Павел заявил, что получил подозрение от СБУ и в его доме проведут обыски

1 апреля, 2023 суббота
10:20
Общество Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)

Митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил, что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также, что 1 апреля в его доме проведут обыски

Об этом говорится в видео, распространившем российское пропагандистское СМИ "РИА-новости"

Митрополит Павел Лебедь (известный в народе по прозвищу Паша Мерседес) утвердил, что ему вручили подозрение в 07:30 утра, а по состоянию на момент съемки в его доме проходят обыски.

"Я не мешаю, я знаю за что, потому что мне подозрение в двух словах объяснили: что я сотрудничаю с Россией и еще там одно... говорят, что я проклинал президента. Никогда в жизни этого не было и не будет", - сказал митрополит.

Пресс-служба УПЦ (МП) сообщила на фейсбуке, что СБУ вызвала митрополита Павла на допрос на 12:00, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Вручение подозрения также подтвердили Общественному источнику в СБУ. По данным журналистов митрополиту Павлу вручили подозрение по двум статьям уголовного кодекса: разжигание межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и распространение материалов, оправдывающих российскую агрессию (ст. 436-2 УКУ).

  • Напомним, 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
  • 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
  • Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
  • 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
  • 31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) вторично не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры
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