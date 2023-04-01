Об этом говорится в видео, распространившем российское пропагандистское СМИ "РИА-новости"

Митрополит Павел Лебедь (известный в народе по прозвищу Паша Мерседес) утвердил, что ему вручили подозрение в 07:30 утра, а по состоянию на момент съемки в его доме проходят обыски.

"Я не мешаю, я знаю за что, потому что мне подозрение в двух словах объяснили: что я сотрудничаю с Россией и еще там одно... говорят, что я проклинал президента. Никогда в жизни этого не было и не будет", - сказал митрополит.

Пресс-служба УПЦ (МП) сообщила на фейсбуке, что СБУ вызвала митрополита Павла на допрос на 12:00, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Вручение подозрения также подтвердили Общественному источнику в СБУ. По данным журналистов митрополиту Павлу вручили подозрение по двум статьям уголовного кодекса: разжигание межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и распространение материалов, оправдывающих российскую агрессию (ст. 436-2 УКУ).