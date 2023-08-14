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Митрополит УПЦ МП Павел Лебидь попал в больницу, - адвокат

14 августа, 2023 понедельник
18:13
Криминал

Митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебидя, в народе известен как Паша Мерседес, доставили в столичную больницу

Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.

Митрополит Павел был срочно доставлен в кардиологическое отделение одной из киевских больниц. Ему сделали операцию.

Состояние его здоровья пока не сообщается.

Фото: Никита Чекман

Что известно о производстве против Паши Мерседеса

Сотрудники Службы безопасности Украины 1 апреля вручили Паше Мерседесу подозрение по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. СБУ обнародовала перехваченные разговоры митрополита, в которых Павел Лебидь радовался тому, что в Херсоне развеваются российские флаги. Также он призвал молиться за патриарха РПЦ Кирилла и всячески оправдывал агрессию РФ.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебидя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебидя.

14 июля Соломенский суд Киева постановил изменить меру пресечения для митрополита УПЦ МП Павла Лебидя, подозреваемого по двум уголовным статьям, с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внести залог более чем в 33 млн грн.

7 августа адвокат заявил, что митрополит был освобожден из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен.

Позже, 9 августа, СБУ сообщила, что вид меры пресечения - залог митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебидя, по псевдо Паша Мерседес, не повлияет на справедливое рассмотрение дела.

Соломенский районный суд 11 августа продлил срок действия обязательств митрополита УПЦ Павла (Лебидя)

Новости
УПЦ МП
СБУ
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