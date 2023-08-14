Митрополит УПЦ МП Павел Лебидь попал в больницу, - адвокат
Митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебидя, в народе известен как Паша Мерседес, доставили в столичную больницу
Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.
Митрополит Павел был срочно доставлен в кардиологическое отделение одной из киевских больниц. Ему сделали операцию.
Состояние его здоровья пока не сообщается.
Фото: Никита Чекман
Что известно о производстве против Паши Мерседеса
Сотрудники Службы безопасности Украины 1 апреля вручили Паше Мерседесу подозрение по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. СБУ обнародовала перехваченные разговоры митрополита, в которых Павел Лебидь радовался тому, что в Херсоне развеваются российские флаги. Также он призвал молиться за патриарха РПЦ Кирилла и всячески оправдывал агрессию РФ.
Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебидя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.
29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.
13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебидя.
14 июля Соломенский суд Киева постановил изменить меру пресечения для митрополита УПЦ МП Павла Лебидя, подозреваемого по двум уголовным статьям, с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внести залог более чем в 33 млн грн.
7 августа адвокат заявил, что митрополит был освобожден из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен.
Позже, 9 августа, СБУ сообщила, что вид меры пресечения - залог митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебидя, по псевдо Паша Мерседес, не повлияет на справедливое рассмотрение дела.
Соломенский районный суд 11 августа продлил срок действия обязательств митрополита УПЦ Павла (Лебидя)
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