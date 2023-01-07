Митрополит ПЦУ Эпифаний проводит в Лавре богослужения по случаю Рождества. НАЖИВО
7 января 2023 года митрополит Православной церкви Украины Епифаний совершает богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Богослужение ПЦУ в Лавре стало возможным после того, как государство вернуло в свою собственность два храма Киево-Печерской Лавры – Свято-Успенский собор и Трапезную церковь.
После получения соответствующего письма ПЦУ объявила, что праздничную божественную литургию по случаю Рождества Христова митрополит Эпифаний совершит 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Начало богослужения в 9:00.
Полиция несет усиленную службу по периметру Киево-Печерской Лавры и на территории Верхней Лавры. Безопасность будут обеспечивать 3 тыс. правоохранителей.
- 5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству.
- 6 января Минкульт дал разрешение на проведение Эпифанием Рождественской службы в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
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