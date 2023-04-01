Митрополит Павел считает защитников Украины "уродами" и общается с "благочестивыми людьми" в Москве. СБУ записывала его разговоры
Служба безопасности Украины в субботу, 1 апреля 2023 года, обнародовала фрагменты перехваченных телефонных разговоров с участием митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя)
Соответствующий файл находится на официальном сайте ведомства.
В беседах с разными людьми митрополит выражает свое отношение к российской агрессии, повторяет фейки российской пропаганды об Украине и подтверждает постоянные контакты с определенными лицами в Москве уже после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
О Территориальной обороне ВСУ
"Собеседница: Очень много оружия раздали. Ну, на руки просто людям.
Митрополит Павел: Ублюдкам.
Собеседница: Да. Часть ушла в терроборону, а часть просто ушла в мародеры. Они представляются терробороной, ходят, грубо говоря...
Митрополит Павел: Они все - одна гильдия. Никакой нет обороны".
О войне
"Собеседник: Никто не уступит сейчас уже.
Митрополит Павел: Ну, понимаешь, те не уступят, потому что знают за собой силы и есть чем.
И уже сегодня Херсон благовествуй радость великую. Там уже и флаги российские везде, и все, все, все.
А сюда… И люди, люди довольны. Люди довольны!
Вон показывают, я это не умею, слава Богу, и не хочу, а показывают по интернету.
Вот и все.
Конечно не уступят.
Когда-то говорили: "Будет война Америки с Россией до последнего украинца". Еще немного осталось".
О Москве
"Все в Москву передали. Уже из Москвы звонят некоторые благочестивые люди. Ну, ничего. Помоги им Господь спастись.
Ну, сегодня надо думать еще о других регионах, не только об их шкурах. Если ездили, возили все из Москвы, торговали, продавали".
О молитве о патриархе Кирилле
"Собеседница: Сегодня была на епархии. Сестер владыка вызвал. Так сказали, чтобы патриарха не поминать.
Да я еще... И потому хотела спросить: правильно или нет?
Митрополит Павел: Матушка, я буду поминать.
Собеседница: Нам никто никогда ничего не говорит.
Митрополит Павел: Конечно, конечно поминайте. Вы ведь не получили письменного указа. Поминайте и никого не слушайте».
Об "американских биолабораториях"
"Собеседница: Господи, хотя бы они быстрее закончили. Тоже переговоры были, а теперь через три дня.
Митрополит Павел: Пишут сегодня в ютубе: лупанули по тем лабораториям американским. В Киеве и в Одессе, чтобы аж их пыль разлетелась.
Если она радиоактивная, чтобы на тех глупых американцев, на их кнессет, вот.
Как тут – ну, уничтожают Украину полностью. Те бьют по полной, но эти же провоцируют".
О западе Украины
"Митрополит Павел: Переговоры... Думаю... Чтобы не было после удара и по Ужгороду...
Собеседница: Да, я тоже так думаю, владыченька! Потому что это тоже Украина, вы понимаете?
Ну, там это все не Украина, будем говорить. Там никто по Украине и не дышит. Там все Польша, Венгрия, там...
Собеседница: Да".
Митрополит подозревается в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
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