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Аналитика

Митрополит Онуфрий пожаловался ООН – в интересах РПЦ и РФ

1 февраля, 2023 среда
08:00
Статьи

В политике особенно тщательно нужно подбирать партнеров, чтобы не получить удар в спину. Тем более когда за свои услуги "партнер" хочет выторговать конкретные уступки и прибегает к шантажу. В церковном вопросе за "партнера" наша власть и дипломатия неосторожно (хочу в это верить) избрала Украинскую православную церковь Московского патриархата. К сожалению, с предполагаемыми плохими последствиями

По требованию России Совет Безопасности ООН 17 января обсуждал якобы притеснения УПЦ МП в Украине. А накануне эту "дискуссию" раньше времени прокомментировал отдел внешних церковных связей УПЦ МП. В ходе заседания СБ ООН этот комментарий прочитал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Украинские медиа сообщили (и это понятно), что церковь под руководством митрополита Онуфрия вынесла свой вопрос на столь высокий международный уровень самостоятельно, без инициативы со стороны Москвы. УПЦ МП, как отмечалось, "не обращалась ни к одному государству за помощью в защите своих прав, тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну". Приводилась и другая цитата: "Мы обеспокоены тем, что вопрос об Украинской православной церкви поднимается структурами, не имеющими к нам никакого отношения. Мы призываем власти России не выступать от имени нашей Церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в своих политических целях" .

Очередность законопроектов имеет значение

Однако суть сообщения, посланного украинским государством УПЦ МП, кроется в деталях и нюансах.

Итак, в коммюнике утверждается, что церковь " на этот момент не обращалась ни к одному государству с просьбой о содействии в защите своих прав". То есть, когда не будут выполнены условия УПЦ МП, тогда может наступить "другой момент". И он настал.

После призыва в Россию не говорить от своего имени УПЦ МП обратилась "к нашей украинской власти" с просьбой "проводить взвешенную религиозную политику внутри страны, обеспечивать равные права всем религиозным организациям". И заверила: "Синодальные учреждения Украинской Православной Церкви в пределах своей компетенции и имеющихся возможностей систематически проводят деятельность, направленную на защиту прав и свобод верующих и религиозных организаций УПЦ как на национальном, так и на международном уровнях".

Двумя неделями позже митрополит Онуфрий обратился к Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу, его заместителю Амини Дж. Мохаммед и советнице ООН по предотвращению геноцида Элис Вайриму Ндериту со специальным письмом. Он посетовал на "грубое нарушение права на свободу совести и вероисповедания в Украине, которое заключается в нарушении прав и дискриминации православных христиан УПЦ". Сообщил об "антицерковных" законопроектах №8221 , №8262 , №8371 , №7403 , №8012 . Упомянул о применении персональных санкций к религиозным деятелям УПЦ и "противозаконной деятельности органов местного самоуправления".

Первым в перечне "антицерковных" назван законопроект №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", зарегистрированный мной с группой народных депутатов. Который, подчеркну, был единогласно поддержан членами профильного комитета в парламенте. Правительственный законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" стоит на третьем месте.

Очередность размещения законопроектов не случайна и не связана с хронологией их регистрации в ВРУ. Такую последовательность объясняю угрозами, которые несут положения этих документов о дальнейшем пребывании УПЦ МП в составе РПЦ. Поэтому митрополит Онуфрий и заявляет: "Связь между миром и правами человека неразрывна. Права человека и верховенство права являются вопросом общей безопасности - столь же важными, как военный потенциал или экономическая стабильность".

Запрет деятельности РПЦ как "геноцид"

Путин и его приспешники с зубовным скрежетом убеждают, что пошли войной против Украины для защиты прав русскоязычных, "канонической церкви" и всех, кому угрожают "нацисты". Однако мы ни разу и нигде не услышали, чтобы УПЦ МП отрицала, что это неправда.

Я широко аргументировал ( "Национальная безопасность – основание запрета РПЦ в Украине" , 31 января), что есть один ключ к быстрому, законному (согласно украинскому и международному законодательству), общественно востребованному и необходимому запрету деятельности РПЦ в Украине. Это необходимость защиты национальной безопасности.

Эта потребность прямо вытекает из участия РПЦ и лично патриарха Кирилла в поощрении войны против Украины, убийствах украинцев и оправдании военных преступлений. РПЦ пропагандирует геноцидную идеологию "русского мира", которую Вселенский патриарх приравнял к ереси. Церковь Кирилла утратила характер религиозной организации, став частью государственной системы страны-агрессора и ее спецслужб. И потому митрополит Онуфрий "со братьями в епископстве" получили задачу спрятать эти факты за ширмой "защиты православных верующих УПЦ МП".

Но капля точит камень и даже они поняли, что без учета вопроса безопасности дискуссии о будущем УПЦ МП в Украине не получится. Отсюда слова о том, что права человека и верховенство права "являются вопросом всеобщей безопасности". Однако "общая" - это отнюдь не национальная безопасность, потому что последняя предполагает необходимость дать четкие ответы на ряд вопросов. С самым главным - о роли РПЦ, в том числе и митрополита Онуфрия "с братьями в епископстве", в решении агрессии и во время российско-украинской войны. Помня при этом, что вооруженное вторжение России в Украину началось не 24 февраля 2022 г., а 20 февраля 2014 г.

Свое обращение в ООН митрополит Онуфрий закончил декларацией, что УПЦ МП "готова предоставить своего представителя и донести важную информацию до международного сообщества из первых уст". Очевидно, это следует толковать так: "17 января все произошло без нас, но украинские власти не поняли наше сообщение и наши требования, следовательно, мы готовы рассказать правду всему миру".

В поведении УПЦ МП ничего нового нет. В 2018 г. во время процесса получения Томоса были переговоры с митрополитом Онуфрием. Его убеждали, апеллируя к общему благу, каково независимость Украинского государства и его духовная независимость. Все попытки оказались тщетными, потому что команды из Москвы не предполагали понимания.
Обратите внимание, что свое письмо Онуфрий адресовал советнице ООН по предотвращению геноцида. Итак, понятным становится направление дальнейшей защиты "единой канонической церкви". Попытка запрещения деятельности РПЦ в Украине будет представляться ее украинскими структурами как "геноцид". И это при том, что наше государство и многие другие страны признают, что это как раз цель РФ — геноцид украинской нации. Очевидно, что риторику УПЦ МП позаимствует из клише российской пропаганды. Мы уже услышали (и будем еще слышать в дальнейшем), что сама Украина реализует "геноцидную политику" по поводу "единой канонической церкви". И будет не нужно обличать глубоко антигосударственную суть обращения главы УПЦ МП – она очевидна уже сейчас...

"Двухходовка" в ООН

Во исполнение решений СНБО о церковном вопросе от 1 декабря прошлого года президент Владимир Зеленский дал два месяца, которые идут 1 февраля. Из заявлений УПЦ МП можно понять, что за это время власти пытались склонить митрополита Онуфрия к фактическому расторжению связей с Московским патриархатом, а не только декларирование этого, как во время "революционного" собора от 27 мая. Для демонстрации серьезности намерений власти предпринято немало шагов — от обысков в церковных помещениях до разрешения митрополита Эпифании служить в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

УПЦ МП удары выдержала, выставляя неизменную цену за свою лояльность Украинскому государству: оставить все, как есть в канонических и организационных делах. То есть государство должно принять к сведению продолжительность связей УПЦ МП с РПЦ, используя позицию, озвученную предыдущим руководством Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести, которое адвокатировало интересы РПЦ.

Но это время прошло, потому что Украина быстро меняется. Руководители московской церкви в Украине не хотели и не хотят понять, что вместе с обороной нашей независимости и возрастающими шансами на окончательную победу почти до нуля снизился уровень толерантности к деятельности РПЦ. Слишком дорога цена наших побед, чтобы московская церковь могла чувствовать себя свободно, отстаивая интересы РПЦ и РФ.

А в ООН реализована простая "двухходовка". Российский представитель расчистил поле для УПЦ МП, которая будет пропагандировать такие же сообщения, но с нимбом "независимости" от РФ. Будем надеяться, что на этот обман не поведет никто из наших партнеров, потому что слишком грубыми нитями шита эта спецоперация.

И потому "Карфаген должен быть разрушен". Для защиты украинской независимости и демократии необходимо как можно скорее принять законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" ( №8221) . С дополнениями, которые при обработке в парламенте можно внести из правительственного законопроекта.

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